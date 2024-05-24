Стали известны подробности ДТП со скорой на северо-западе Челябинска

Два пассажира скорой помощи пострадали в ДТП в Челябинске

24 мая 2024 в 22:12 Размер текста - 17 +

Машина скорой помощи после столкновения наехал на ограждение Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Челябинске два человека, которые находились в машине скорой помощи, пострадали в ДТП 24 мая на северо-западе Челябинска. Об этом сообщает пресс-служба регионального Управления Госавтоинспекции ГУ МВД России. «Автомобиль Ford Transit (скорая помощь — прим. URA.RU) и Lada Largus столкнулись между собой, после чего Ford Transit наехал на три препятствия, повредив их. В результате ДТП пострадали два пассажира автомобиля Ford Transit», — сообщает пресс-служба ведомства в своем telegram-канале. Авария произошла 24 мая в 20:17 около дома № 103 по Комсомольскому проспекту. Как сообщил корреспондент URA.RU с места событий, машина скорой помощи ехала с включенными проблесковыми маячками. После столкновения, скорая сбила дорожные знаки. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Челябинске два человека, которые находились в машине скорой помощи, пострадали в ДТП 24 мая на северо-западе Челябинска. Об этом сообщает пресс-служба регионального Управления Госавтоинспекции ГУ МВД России. «Автомобиль Ford Transit (скорая помощь — прим. URA.RU) и Lada Largus столкнулись между собой, после чего Ford Transit наехал на три препятствия, повредив их. В результате ДТП пострадали два пассажира автомобиля Ford Transit», — сообщает пресс-служба ведомства в своем telegram-канале. Авария произошла 24 мая в 20:17 около дома № 103 по Комсомольскому проспекту. Как сообщил корреспондент URA.RU с места событий, машина скорой помощи ехала с включенными проблесковыми маячками. После столкновения, скорая сбила дорожные знаки.