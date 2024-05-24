Стали известны подробности ДТП со скорой на северо-западе Челябинска

Два пассажира скорой помощи пострадали в ДТП в Челябинске
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Виды Екатеринбурга, машина скорой помощи, скорая помощь
Машина скорой помощи после столкновения наехал на ограждение Фото:

В Челябинске два человека, которые находились в машине скорой помощи, пострадали в ДТП 24 мая на северо-западе Челябинска. Об этом сообщает пресс-служба регионального Управления Госавтоинспекции ГУ МВД России.

«Автомобиль Ford Transit (скорая помощь — прим. URA.RU) и Lada Largus столкнулись между собой, после чего Ford Transit наехал на три препятствия, повредив их. В результате ДТП пострадали два пассажира автомобиля Ford Transit», — сообщает пресс-служба ведомства в своем telegram-канале.

Авария произошла 24 мая в 20:17 около дома № 103 по Комсомольскому проспекту. Как сообщил корреспондент URA.RU с места событий, машина скорой помощи ехала с включенными проблесковыми маячками. После столкновения, скорая сбила дорожные знаки.

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В Челябинске два человека, которые находились в машине скорой помощи, пострадали в ДТП 24 мая на северо-западе Челябинска. Об этом сообщает пресс-служба регионального Управления Госавтоинспекции ГУ МВД России. «Автомобиль Ford Transit (скорая помощь — прим. URA.RU) и Lada Largus столкнулись между собой, после чего Ford Transit наехал на три препятствия, повредив их. В результате ДТП пострадали два пассажира автомобиля Ford Transit», — сообщает пресс-служба ведомства в своем telegram-канале. Авария произошла 24 мая в 20:17 около дома № 103 по Комсомольскому проспекту. Как сообщил корреспондент URA.RU с места событий, машина скорой помощи ехала с включенными проблесковыми маячками. После столкновения, скорая сбила дорожные знаки.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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