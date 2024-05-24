В Курганской области открыли дорогу к санаторию после наводнения

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Последствия паводка в Звериноголовском районе. Курган, мост, звериноголовский район
В курганском райцентре открыли движение по автодороге (архивное фото) Фото:
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Паводок-2024 в Курганской области

В Звериноголовском округе (Курганская область) открыли дорогу в сторону санатория «Сосновая Роща», которая была закрыта из-за наводнения. Об этом сообщила глава округа Марина Панкратова на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

«Движение транспорта на дороге подъезд к санаторию „Сосновая Роща“, перекрытое ранее в целях безопасности, возобновлено. Это удалось сделать благодаря оперативному выполнению подрядчиком первоочередных работ по восстановлению разрушенного паводком участка», — подчеркнула Панкратова.

Ранее тысячи жителей Звериноголовского округа были отрезаны от райцентра, поскольку дорога была повреждена из-за паводка. Жителям предлагали добираться в больницы и аптеки в объезд за сотни километров.

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В Звериноголовском округе (Курганская область) открыли дорогу в сторону санатория «Сосновая Роща», которая была закрыта из-за наводнения. Об этом сообщила глава округа Марина Панкратова на своей странице в соцсети «ВКонтакте». «Движение транспорта на дороге подъезд к санаторию „Сосновая Роща“, перекрытое ранее в целях безопасности, возобновлено. Это удалось сделать благодаря оперативному выполнению подрядчиком первоочередных работ по восстановлению разрушенного паводком участка», — подчеркнула Панкратова. Ранее тысячи жителей Звериноголовского округа были отрезаны от райцентра, поскольку дорога была повреждена из-за паводка. Жителям предлагали добираться в больницы и аптеки в объезд за сотни километров.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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