В Курганской области открыли дорогу к санаторию после наводнения

24 мая 2024 в 22:40 Размер текста - 17 +

В курганском райцентре открыли движение по автодороге (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Паводок-2024 в Курганской области В Звериноголовском округе (Курганская область) открыли дорогу в сторону санатория «Сосновая Роща», которая была закрыта из-за наводнения. Об этом сообщила глава округа Марина Панкратова на своей странице в соцсети «ВКонтакте». «Движение транспорта на дороге подъезд к санаторию „Сосновая Роща“, перекрытое ранее в целях безопасности, возобновлено. Это удалось сделать благодаря оперативному выполнению подрядчиком первоочередных работ по восстановлению разрушенного паводком участка», — подчеркнула Панкратова. Ранее тысячи жителей Звериноголовского округа были отрезаны от райцентра, поскольку дорога была повреждена из-за паводка. Жителям предлагали добираться в больницы и аптеки в объезд за сотни километров. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Звериноголовском округе (Курганская область) открыли дорогу в сторону санатория «Сосновая Роща», которая была закрыта из-за наводнения. Об этом сообщила глава округа Марина Панкратова на своей странице в соцсети «ВКонтакте». «Движение транспорта на дороге подъезд к санаторию „Сосновая Роща“, перекрытое ранее в целях безопасности, возобновлено. Это удалось сделать благодаря оперативному выполнению подрядчиком первоочередных работ по восстановлению разрушенного паводком участка», — подчеркнула Панкратова. Ранее тысячи жителей Звериноголовского округа были отрезаны от райцентра, поскольку дорога была повреждена из-за паводка. Жителям предлагали добираться в больницы и аптеки в объезд за сотни километров.