В Курганской области открыли дорогу к санаторию после наводнения

В Звериноголовском округе (Курганская область) открыли дорогу в сторону санатория «Сосновая Роща», которая была закрыта из-за наводнения. Об этом сообщила глава округа Марина Панкратова на своей странице в соцсети «ВКонтакте».
«Движение транспорта на дороге подъезд к санаторию „Сосновая Роща“, перекрытое ранее в целях безопасности, возобновлено. Это удалось сделать благодаря оперативному выполнению подрядчиком первоочередных работ по восстановлению разрушенного паводком участка», — подчеркнула Панкратова.
Ранее тысячи жителей Звериноголовского округа были отрезаны от райцентра, поскольку дорога была повреждена из-за паводка. Жителям предлагали добираться в больницы и аптеки в объезд за сотни километров.
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В Звериноголовском округе (Курганская область) открыли дорогу в сторону санатория «Сосновая Роща», которая была закрыта из-за наводнения. Об этом сообщила глава округа Марина Панкратова на своей странице в соцсети «ВКонтакте». «Движение транспорта на дороге подъезд к санаторию „Сосновая Роща“, перекрытое ранее в целях безопасности, возобновлено. Это удалось сделать благодаря оперативному выполнению подрядчиком первоочередных работ по восстановлению разрушенного паводком участка», — подчеркнула Панкратова. Ранее тысячи жителей Звериноголовского округа были отрезаны от райцентра, поскольку дорога была повреждена из-за паводка. Жителям предлагали добираться в больницы и аптеки в объезд за сотни километров.