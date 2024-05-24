24 мая 2024

В курганском экопарке установят макет храма с золотыми куполами. Скрин

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Поездка Натальи Котовой по объектам строительства городской среды Курчатовского района. Челябинск, благоустройство, экопарк, общественное пространство, экотропа
Новые арт-объекты появятся в экопарке «Ачикуль» (архивное фото) Фото:

В экопарке «Ачикуль», который находится в Белозерском округе (Курганская область), для привлечения туристов установят арт-объекты — храм с золотыми куполами, фигуру всадника, а также стилизованное название туристического комплекса. Об этом говорится в документации тендера.

«Поставка арт-объектов: „Храм“, „Всадник“, „Ачикуль“ для развития туризма в Белозерском округе. Начальная цена контракта шесть млн 733 тысячи рублей», — указано в документации на сайте госзакупок.

Все арт-объекты планируется изготовить с использованием металлических каркасов, камня-плитняка и декоративных элементов. Цвет куполов макета храма будет золотой, отмечается в техдокументации. Подрядчик должен поставить арт-объекты до 15 июля.

Ранее сообщалось, что в экопарке «Ачикуль» 1 июня пройдет региональный фестиваль «Вкусы Кургана». Организаторы праздника планируют поставить гастрономический рекорд и приготовить 2500 литров ухи с бесплатной дегустацией. Туристам предложат проживание в модульных домах, беседки с мангальными зонами, баню и обустроенный пляж. В экопарке можно будет посетить расположенные вблизи объекты культурно-исторической направленности: археопарк «Савин» и этнографический комплекс «Казачье подворье».

В парке "Ачикуль" установят макет храма с подсветкой
В парке «Ачикуль» установят макет храма с подсветкой

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В экопарке «Ачикуль», который находится в Белозерском округе (Курганская область), для привлечения туристов установят арт-объекты — храм с золотыми куполами, фигуру всадника, а также стилизованное название туристического комплекса. Об этом говорится в документации тендера. «Поставка арт-объектов: „Храм“, „Всадник“, „Ачикуль“ для развития туризма в Белозерском округе. Начальная цена контракта шесть млн 733 тысячи рублей», — указано в документации на сайте госзакупок. Все арт-объекты планируется изготовить с использованием металлических каркасов, камня-плитняка и декоративных элементов. Цвет куполов макета храма будет золотой, отмечается в техдокументации. Подрядчик должен поставить арт-объекты до 15 июля. Ранее сообщалось, что в экопарке «Ачикуль» 1 июня пройдет региональный фестиваль «Вкусы Кургана». Организаторы праздника планируют поставить гастрономический рекорд и приготовить 2500 литров ухи с бесплатной дегустацией. Туристам предложат проживание в модульных домах, беседки с мангальными зонами, баню и обустроенный пляж. В экопарке можно будет посетить расположенные вблизи объекты культурно-исторической направленности: археопарк «Савин» и этнографический комплекс «Казачье подворье».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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