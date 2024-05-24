В курганском экопарке установят макет храма с золотыми куполами. Скрин

25 мая 2024 в 00:53 Размер текста - 17 +

Новые арт-объекты появятся в экопарке «Ачикуль» (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В экопарке «Ачикуль», который находится в Белозерском округе (Курганская область), для привлечения туристов установят арт-объекты — храм с золотыми куполами, фигуру всадника, а также стилизованное название туристического комплекса. Об этом говорится в документации тендера. «Поставка арт-объектов: „Храм“, „Всадник“, „Ачикуль“ для развития туризма в Белозерском округе. Начальная цена контракта шесть млн 733 тысячи рублей», — указано в документации на сайте госзакупок. Все арт-объекты планируется изготовить с использованием металлических каркасов, камня-плитняка и декоративных элементов. Цвет куполов макета храма будет золотой, отмечается в техдокументации. Подрядчик должен поставить арт-объекты до 15 июля. Ранее сообщалось, что в экопарке «Ачикуль» 1 июня пройдет региональный фестиваль «Вкусы Кургана». Организаторы праздника планируют поставить гастрономический рекорд и приготовить 2500 литров ухи с бесплатной дегустацией. Туристам предложат проживание в модульных домах, беседки с мангальными зонами, баню и обустроенный пляж. В экопарке можно будет посетить расположенные вблизи объекты культурно-исторической направленности: археопарк «Савин» и этнографический комплекс «Казачье подворье». В парке «Ачикуль» установят макет храма с подсветкой Скрин: техдокументация с портала госзакупок Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В экопарке «Ачикуль», который находится в Белозерском округе (Курганская область), для привлечения туристов установят арт-объекты — храм с золотыми куполами, фигуру всадника, а также стилизованное название туристического комплекса. Об этом говорится в документации тендера. «Поставка арт-объектов: „Храм“, „Всадник“, „Ачикуль“ для развития туризма в Белозерском округе. Начальная цена контракта шесть млн 733 тысячи рублей», — указано в документации на сайте госзакупок. Все арт-объекты планируется изготовить с использованием металлических каркасов, камня-плитняка и декоративных элементов. Цвет куполов макета храма будет золотой, отмечается в техдокументации. Подрядчик должен поставить арт-объекты до 15 июля. Ранее сообщалось, что в экопарке «Ачикуль» 1 июня пройдет региональный фестиваль «Вкусы Кургана». Организаторы праздника планируют поставить гастрономический рекорд и приготовить 2500 литров ухи с бесплатной дегустацией. Туристам предложат проживание в модульных домах, беседки с мангальными зонами, баню и обустроенный пляж. В экопарке можно будет посетить расположенные вблизи объекты культурно-исторической направленности: археопарк «Савин» и этнографический комплекс «Казачье подворье».