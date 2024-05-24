24 мая 2024

В Петербург приедут иностранцы из 130 стран поговорить о деньгах

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Выступление Владимира Путина на пленарной сессии ПМЭФ 2023. Санкт-Петербург, пмэф, санкт-петербургский международный экономический форум, spief, питерский экономический форум
В Петербург на форум приедут авторитетные мировые эксперты (архивное фото) Фото:

Участие в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2024), который пройдет с 5 по 8 июня, уже подтвердили почти 130 государств. Об этом рассказал советник президента РФ, ответственный секретарь оргкомитета ПМЭФ Антон Кобяков.

«В настоящее время подтвердили участие в ПМЭФ более 12 000 человек из 128 стран и территорий. Площадка ПМЭФ — это всегда, из года в год, самые авторитетные эксперты и специалисты, представители власти», — пояснил Кобяков. Его слова опубликованы на сайте «Росконгресса».

В рамках ПМЭФ запланировано более 100 панельных сессий и дискуссий. Будут организованы свыше десяти бизнес-диалогов на площадках форума, передает RT.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Участие в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2024), который пройдет с 5 по 8 июня, уже подтвердили почти 130 государств. Об этом рассказал советник президента РФ, ответственный секретарь оргкомитета ПМЭФ Антон Кобяков. «В настоящее время подтвердили участие в ПМЭФ более 12 000 человек из 128 стран и территорий. Площадка ПМЭФ — это всегда, из года в год, самые авторитетные эксперты и специалисты, представители власти», — пояснил Кобяков. Его слова опубликованы на сайте «Росконгресса». В рамках ПМЭФ запланировано более 100 панельных сессий и дискуссий. Будут организованы свыше десяти бизнес-диалогов на площадках форума, передает RT.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...