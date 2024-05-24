В Петербург приедут иностранцы из 130 стран поговорить о деньгах

25 мая 2024 в 01:25 Размер текста - 17 +

В Петербург на форум приедут авторитетные мировые эксперты (архивное фото) Фото: Владимир Андреев © URA.RU Участие в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2024), который пройдет с 5 по 8 июня, уже подтвердили почти 130 государств. Об этом рассказал советник президента РФ, ответственный секретарь оргкомитета ПМЭФ Антон Кобяков. «В настоящее время подтвердили участие в ПМЭФ более 12 000 человек из 128 стран и территорий. Площадка ПМЭФ — это всегда, из года в год, самые авторитетные эксперты и специалисты, представители власти», — пояснил Кобяков. Его слова опубликованы на сайте «Росконгресса». В рамках ПМЭФ запланировано более 100 панельных сессий и дискуссий. Будут организованы свыше десяти бизнес-диалогов на площадках форума, передает RT. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Участие в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2024), который пройдет с 5 по 8 июня, уже подтвердили почти 130 государств. Об этом рассказал советник президента РФ, ответственный секретарь оргкомитета ПМЭФ Антон Кобяков. «В настоящее время подтвердили участие в ПМЭФ более 12 000 человек из 128 стран и территорий. Площадка ПМЭФ — это всегда, из года в год, самые авторитетные эксперты и специалисты, представители власти», — пояснил Кобяков. Его слова опубликованы на сайте «Росконгресса». В рамках ПМЭФ запланировано более 100 панельных сессий и дискуссий. Будут организованы свыше десяти бизнес-диалогов на площадках форума, передает RT.