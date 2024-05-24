Столтенберг отказался от идеи, что НАТО будет сбивать ракеты РФ над Украиной

Столтенберг: НАТО не будет сбивать ракеты РФ над Украиной

Столтенберг отвергает идею участия НАТО в конфликте на Украине Фото: NIDS/NATO Multimedia Library

Генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг отказался от идеи сбивать ракеты РФ в воздушном пространстве Украины. Об этом глава НАТО заявил в интервью изданию The Economist.

«Мы не будем стороной конфликта», — передает The Economist слова Столтенберга. Он добавил, что отвергает возможность сбивать российские ракеты системами ПВО НАТО на Украине.

Ранее министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что ФРГ, как и другие западные страны, всерьез не рассматривает возможность самостоятельно сбивать российские ракеты и дроны над территорией Украины. Он считает, что помощь в перехвате ракет означала бы прямое участие стран Запада в российско-украинском конфликте.