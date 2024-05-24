24 мая 2024

Столтенберг отказался от идеи, что НАТО будет сбивать ракеты РФ над Украиной

Столтенберг: НАТО не будет сбивать ракеты РФ над Украиной
© Служба новостей «URA.RU»
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НАТО. stock, Йенс Столтенберг,  stock
Столтенберг отвергает идею участия НАТО в конфликте на Украине Фото:

Генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг отказался от идеи сбивать ракеты РФ в воздушном пространстве Украины. Об этом глава НАТО заявил в интервью изданию The Economist.

«Мы не будем стороной конфликта», — передает The Economist слова Столтенберга. Он добавил, что отвергает возможность сбивать российские ракеты системами ПВО НАТО на Украине.

Ранее министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что ФРГ, как и другие западные страны, всерьез не рассматривает возможность самостоятельно сбивать российские ракеты и дроны над территорией Украины. Он считает, что помощь в перехвате ракет означала бы прямое участие стран Запада в российско-украинском конфликте.

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Генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг отказался от идеи сбивать ракеты РФ в воздушном пространстве Украины. Об этом глава НАТО заявил в интервью изданию The Economist. «Мы не будем стороной конфликта», — передает The Economist слова Столтенберга. Он добавил, что отвергает возможность сбивать российские ракеты системами ПВО НАТО на Украине. Ранее министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что ФРГ, как и другие западные страны, всерьез не рассматривает возможность самостоятельно сбивать российские ракеты и дроны над территорией Украины. Он считает, что помощь в перехвате ракет означала бы прямое участие стран Запада в российско-украинском конфликте.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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