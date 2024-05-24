24 мая 2024

Клава Кока раскрыла связь новой песни и ее отношений с парнем

Песня Клавы Коки «Нет парня – нет проблем» не связанна с ее молодым человеком
© Служба новостей «URA.RU»
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Клава Кока хотела посмотреть на реакцию аудитории на ее новую песню
Клава Кока хотела посмотреть на реакцию аудитории на ее новую песню Фото:

Певица из Екатеринбурга Клава Кока (Клавдия Высокова) раскрыла подробности о ее новой песне «Нет парня — нет проблем» и отношениях с блогером Александром Повериным. По ее словам, не факт, что в песне говорится именно о ее личной жизни.

«Мне просто хочется посмотреть на реакцию людей. Я артистка, у меня выходит песня „Нет парня — нет проблем“, поэтому всё, что я выкладываю, — это про песню. Не факт, что это про мою личную жизнь... А может быть, и про личную. А может быть, у нас действительно был контракт?» — рассказала певица на своей странице в социальной сети Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ).

Клава Кока подчеркнула, что намеревалась раскрыть интригу после выхода клипа, однако ее заинтересовала неоднозначная реакция аудитории на новую композицию. По ее словам, у фанатов появилось четыре теории: что у пары закончился контракт после шоу «Сердце Клавы», что она нашла мужчину побогаче, что переписала на Поверина все имущество и что ушла к бывшему молодому человеку.

Неоднозначное послание — название песни — появилось еще в середине мая. Однако вскоре Высокова опубликовала клип на новый трек, после чего аудитория стала еще больше сомневаться в отношениях звездной пары.

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Певица из Екатеринбурга Клава Кока (Клавдия Высокова) раскрыла подробности о ее новой песне «Нет парня — нет проблем» и отношениях с блогером Александром Повериным. По ее словам, не факт, что в песне говорится именно о ее личной жизни. «Мне просто хочется посмотреть на реакцию людей. Я артистка, у меня выходит песня „Нет парня — нет проблем“, поэтому всё, что я выкладываю, — это про песню. Не факт, что это про мою личную жизнь... А может быть, и про личную. А может быть, у нас действительно был контракт?» — рассказала певица на своей странице в социальной сети Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ). Клава Кока подчеркнула, что намеревалась раскрыть интригу после выхода клипа, однако ее заинтересовала неоднозначная реакция аудитории на новую композицию. По ее словам, у фанатов появилось четыре теории: что у пары закончился контракт после шоу «Сердце Клавы», что она нашла мужчину побогаче, что переписала на Поверина все имущество и что ушла к бывшему молодому человеку. Неоднозначное послание — название песни — появилось еще в середине мая. Однако вскоре Высокова опубликовала клип на новый трек, после чего аудитория стала еще больше сомневаться в отношениях звездной пары.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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