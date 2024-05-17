Клава Кока раскрыла интригу в отношениях со своим парнем

Певица из Екатеринбурга Клава Кока (Клавдия Высокова) раскрыла интригу об отношениях со своим молодым человеком, появившуюся после того, как она опубликовала неоднозначное послание «Нет парня — нет проблем». В своих соцсетях певица анонсировала композицию с таким названием.
«Все потрачено, а мы с тобой даже еще не начали. Нет проблем. Нет парня — нет проблем. И я закрываю дверь, за дверью мой гарем», — говорится в тексте песни, фрагмент которой Высокова опубликовала в своем telegram-канале.
На своей странице в социальной сети Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ) певица отметила, что съемки клипа для песни похожи на вторую часть шоу «Сердце Клавы», где начались ее отношения с блогером Александром Повериным. «Как символично, что ровно год назад был первый съемочный день проекта», — написала она.
В конце апреля Высокова рассказала, что подписчики обижают ее молодого человека в социальных сетях. В ответ на это певица призвала людей быть позитивнее.
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