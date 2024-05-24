Завершилась регистрация избирателей на праймериз «Единой России»

25 мая 2024 в 03:47 Размер текста - 17 +

В системе электронного предварительного голосования верифицированы 2,9 млн человек (фото из архива) Фото: Илья Московец © URA.RU В России завершена регистрация избирателей на предварительном голосовании «Единой России» (ЕР). Об этом сообщается в telegram-канале партии. «Завершена регистрация избирателей на предварительном голосовании Единой России. В системе PG.ER.RU (электронное предварительное голосование — прим. URA.RU) верифицированы 2,9 миллиона человек. Это 12,7% от числа избирателей в регионах, где в сентябре пройдут выборы», — говорится в сообщении telegram-канала «Единая Россия. Официально». Зарегистрированные избиратели могут проголосовать до 26 мая 20:00 (время местное). Как говорит в опубликованном в telegram-канале видео региональный координатор проектов «Детский спорт» Дмитрий Шаповалов, регистрация занимает не так много времени. «Буквально за 10-15 секунд мы делаем вклад в развитие нашего города», — отметил он. Житель Волгоградской области Виктор Орлов отмечает важность голосования. «На данном этапе есть возможность выбрать тех потенциальных кандидатов, которые могут осуществить свои планы и реализовать их для развития нашей страны», — подчеркнул Орлов. Более 460 тысяч человек проголосовали на предварительном голосовании партии ЕР в новых регионах, сообщил ранее секретарь генсовета партии Андрей Турчак. Предварительное голосование состоялось на всех избирательных кампаниях Луганской и Донецкой народных республик, в Запорожской и Херсонской областях, пишет RT. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В России завершена регистрация избирателей на предварительном голосовании «Единой России» (ЕР). Об этом сообщается в telegram-канале партии. «Завершена регистрация избирателей на предварительном голосовании Единой России. В системе PG.ER.RU (электронное предварительное голосование — прим. URA.RU) верифицированы 2,9 миллиона человек. Это 12,7% от числа избирателей в регионах, где в сентябре пройдут выборы», — говорится в сообщении telegram-канала «Единая Россия. Официально». Зарегистрированные избиратели могут проголосовать до 26 мая 20:00 (время местное). Как говорит в опубликованном в telegram-канале видео региональный координатор проектов «Детский спорт» Дмитрий Шаповалов, регистрация занимает не так много времени. «Буквально за 10-15 секунд мы делаем вклад в развитие нашего города», — отметил он. Житель Волгоградской области Виктор Орлов отмечает важность голосования. «На данном этапе есть возможность выбрать тех потенциальных кандидатов, которые могут осуществить свои планы и реализовать их для развития нашей страны», — подчеркнул Орлов. Более 460 тысяч человек проголосовали на предварительном голосовании партии ЕР в новых регионах, сообщил ранее секретарь генсовета партии Андрей Турчак. Предварительное голосование состоялось на всех избирательных кампаниях Луганской и Донецкой народных республик, в Запорожской и Херсонской областях, пишет RT.