24 мая 2024

Курганцев зовут строить дороги в ЛНР за 180 тысяч рублей

© Служба новостей «URA.RU»
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Поездка Дениса Паслера в Талицу, экскаватор, строительство дороги, дорожные работы, ремонт дорожного покрытия, рабочий
Курганцам предложили работать дорожниками в новом регионе России (архивное фото) Фото:

Жителей Курганской области приглашают на строительство дорог в Луганскую народную республику (ЛНР). За работу вахтовым методом обещают платить до 180 тысяч рублей. Об этом говорится в объявлении на популярном сайте с вакансиями.

«Требуются разнорабочие на строительство дороги в ЛНР, вахта. Зарплата до 180 тысяч рублей», — указано в объявлении.

Работодатель обещает соискателям вакансии оплату проезда до места работы и обратно, питание, проживание и спецодежду. Зарплата выплачивается на карту два раза в месяц, отмечается в описании вакансии.

Ранее курганцев приглашали работать дорожниками в ДНР. Там обещали платить до 90 тысяч рублей за вахту.

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Жителей Курганской области приглашают на строительство дорог в Луганскую народную республику (ЛНР). За работу вахтовым методом обещают платить до 180 тысяч рублей. Об этом говорится в объявлении на популярном сайте с вакансиями. «Требуются разнорабочие на строительство дороги в ЛНР, вахта. Зарплата до 180 тысяч рублей», — указано в объявлении. Работодатель обещает соискателям вакансии оплату проезда до места работы и обратно, питание, проживание и спецодежду. Зарплата выплачивается на карту два раза в месяц, отмечается в описании вакансии. Ранее курганцев приглашали работать дорожниками в ДНР. Там обещали платить до 90 тысяч рублей за вахту.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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