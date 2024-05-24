Курганцев зовут строить дороги в ЛНР за 180 тысяч рублей

Жителей Курганской области приглашают на строительство дорог в Луганскую народную республику (ЛНР). За работу вахтовым методом обещают платить до 180 тысяч рублей. Об этом говорится в объявлении на популярном сайте с вакансиями.
«Требуются разнорабочие на строительство дороги в ЛНР, вахта. Зарплата до 180 тысяч рублей», — указано в объявлении.
Работодатель обещает соискателям вакансии оплату проезда до места работы и обратно, питание, проживание и спецодежду. Зарплата выплачивается на карту два раза в месяц, отмечается в описании вакансии.
Ранее курганцев приглашали работать дорожниками в ДНР. Там обещали платить до 90 тысяч рублей за вахту.
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Жителей Курганской области приглашают на строительство дорог в Луганскую народную республику (ЛНР). За работу вахтовым методом обещают платить до 180 тысяч рублей. Об этом говорится в объявлении на популярном сайте с вакансиями. «Требуются разнорабочие на строительство дороги в ЛНР, вахта. Зарплата до 180 тысяч рублей», — указано в объявлении. Работодатель обещает соискателям вакансии оплату проезда до места работы и обратно, питание, проживание и спецодежду. Зарплата выплачивается на карту два раза в месяц, отмечается в описании вакансии. Ранее курганцев приглашали работать дорожниками в ДНР. Там обещали платить до 90 тысяч рублей за вахту.