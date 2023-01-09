09 января 2023

Курганцев приглашают работать дорожниками в ДНР за 90 тысяч рублей

© Служба новостей «URA.RU»
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Ремонтные работы КГК по ул. Савельева, Пушкина и М. Горького. Курган, замена трубопровода, ремонтные работы, работники в спецовках, ремонт дорог, работники в касках
Курганским вахтовикам обещают платить в Донбассе зарплату от 90 тысяч рублей Фото:

Курганцам предлагают работать дорожниками в Донбассе. Вахтовикам обещают платить зарплату от 90 тысяч рублей. Соответствующее объявление размещено на популярном сайте с вакансиями.

«Срочно ведется набор на работу вахтовым методом на вакансию дорожный рабочий в Донецкой Народной республике (ДНР). Вахта 60/30. Официальное трудоустройство. Отправка из Челябинска. Заработная плата — от 90 000 рублей», — говорится в информации о вакансии.

Кроме того, рабочим оплачивается проезд до места работы, медкомиссию. Также работодателем бесплатно предоставляется проживание, питание и спецодежда.

Ранее URA.RU писало, что курагнцев приглашают работать на оборонный завод под Москвой на зарплату в 130 тысяч рублей. Среди вакансий были токари и фрезеровщики. На оборонном предприятии в Саратове жителям Кургана предлагают работать слесарями. Вахтовикам обещают зарплату от 120 тысяч рублей. Также сообщалось, что для работы в ЛДНР среди курганцев ищут желающих рыть окопы за 180 тысяч рублей. До этого в Курганской области искали строителей, кровельщиков и слесарей для работы в Донбассе на зарплату в 200 тысяч рублей.

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Курганцам предлагают работать дорожниками в Донбассе. Вахтовикам обещают платить зарплату от 90 тысяч рублей. Соответствующее объявление размещено на популярном сайте с вакансиями. «Срочно ведется набор на работу вахтовым методом на вакансию дорожный рабочий в Донецкой Народной республике (ДНР). Вахта 60/30. Официальное трудоустройство. Отправка из Челябинска. Заработная плата — от 90 000 рублей», — говорится в информации о вакансии. Кроме того, рабочим оплачивается проезд до места работы, медкомиссию. Также работодателем бесплатно предоставляется проживание, питание и спецодежда. Ранее URA.RU писало, что курагнцев приглашают работать на оборонный завод под Москвой на зарплату в 130 тысяч рублей. Среди вакансий были токари и фрезеровщики. На оборонном предприятии в Саратове жителям Кургана предлагают работать слесарями. Вахтовикам обещают зарплату от 120 тысяч рублей. Также сообщалось, что для работы в ЛДНР среди курганцев ищут желающих рыть окопы за 180 тысяч рублей. До этого в Курганской области искали строителей, кровельщиков и слесарей для работы в Донбассе на зарплату в 200 тысяч рублей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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