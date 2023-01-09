Курганцев приглашают работать дорожниками в ДНР за 90 тысяч рублей

10 января 2023 в 12:32 Размер текста - 17 +

Курганским вахтовикам обещают платить в Донбассе зарплату от 90 тысяч рублей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Курганцам предлагают работать дорожниками в Донбассе. Вахтовикам обещают платить зарплату от 90 тысяч рублей. Соответствующее объявление размещено на популярном сайте с вакансиями. «Срочно ведется набор на работу вахтовым методом на вакансию дорожный рабочий в Донецкой Народной республике (ДНР). Вахта 60/30. Официальное трудоустройство. Отправка из Челябинска. Заработная плата — от 90 000 рублей», — говорится в информации о вакансии. Кроме того, рабочим оплачивается проезд до места работы, медкомиссию. Также работодателем бесплатно предоставляется проживание, питание и спецодежда. Ранее URA.RU писало, что курагнцев приглашают работать на оборонный завод под Москвой на зарплату в 130 тысяч рублей. Среди вакансий были токари и фрезеровщики. На оборонном предприятии в Саратове жителям Кургана предлагают работать слесарями. Вахтовикам обещают зарплату от 120 тысяч рублей. Также сообщалось, что для работы в ЛДНР среди курганцев ищут желающих рыть окопы за 180 тысяч рублей. До этого в Курганской области искали строителей, кровельщиков и слесарей для работы в Донбассе на зарплату в 200 тысяч рублей.

Курганцам предлагают работать дорожниками в Донбассе. Вахтовикам обещают платить зарплату от 90 тысяч рублей. Соответствующее объявление размещено на популярном сайте с вакансиями. «Срочно ведется набор на работу вахтовым методом на вакансию дорожный рабочий в Донецкой Народной республике (ДНР). Вахта 60/30. Официальное трудоустройство. Отправка из Челябинска. Заработная плата — от 90 000 рублей», — говорится в информации о вакансии. Кроме того, рабочим оплачивается проезд до места работы, медкомиссию. Также работодателем бесплатно предоставляется проживание, питание и спецодежда. Ранее URA.RU писало, что курагнцев приглашают работать на оборонный завод под Москвой на зарплату в 130 тысяч рублей. Среди вакансий были токари и фрезеровщики. На оборонном предприятии в Саратове жителям Кургана предлагают работать слесарями. Вахтовикам обещают зарплату от 120 тысяч рублей. Также сообщалось, что для работы в ЛДНР среди курганцев ищут желающих рыть окопы за 180 тысяч рублей. До этого в Курганской области искали строителей, кровельщиков и слесарей для работы в Донбассе на зарплату в 200 тысяч рублей.