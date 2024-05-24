Курганский завод нефтяного магната из Уфы увеличил прибыль в 10 раз

Курганский завод битумных материалов и дорожных технологий увеличил чистую прибыль в 10 раз по итогам работы за 2023 год. Совладельцем завода является Артур Хакимов. Об этом говорится в финансовой документации.
«Чистая прибыль ООО „Курганский завод битумных материалов и дорожных технологий“ увеличилась с пяти млн рублей (2022 г.) до 51 млн рублей за 2023 год. Выручка завода выросла на 240% и превысила полмиллиарда рублей за тот же период», — указано в документации в сервисе СБИС.
Хакимов входит в топ-100 богатейших бизнесменов Башкирии. Так его фирма «Ассоциация нефтяных торговых компаний» принесла выручку 2,9 млрд рублей, отмечается в СБИС.
Корреспондент URA.RU направил редакционный запрос в ООО «Курганский завод битумных материалов и дорожных технологий» по теме публикации. Ответ ожидается.
Ранее предприятие «Курганхиммаш», владеет которым инвестор из Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ), в четыре раза увеличило прибыль за 2023 год. Владельцами «Курганхиммаша» являются «Трекотэ консалтинг лимитед диэмсиси» (ОАЭ, доля 75%) и курганец Филипп Герасимов с долей 25%, отмечается в СБИС.
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Курганский завод битумных материалов и дорожных технологий увеличил чистую прибыль в 10 раз по итогам работы за 2023 год. Совладельцем завода является Артур Хакимов. Об этом говорится в финансовой документации. «Чистая прибыль ООО „Курганский завод битумных материалов и дорожных технологий“ увеличилась с пяти млн рублей (2022 г.) до 51 млн рублей за 2023 год. Выручка завода выросла на 240% и превысила полмиллиарда рублей за тот же период», — указано в документации в сервисе СБИС. Хакимов входит в топ-100 богатейших бизнесменов Башкирии. Так его фирма «Ассоциация нефтяных торговых компаний» принесла выручку 2,9 млрд рублей, отмечается в СБИС. Корреспондент URA.RU направил редакционный запрос в ООО «Курганский завод битумных материалов и дорожных технологий» по теме публикации. Ответ ожидается. Ранее предприятие «Курганхиммаш», владеет которым инвестор из Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ), в четыре раза увеличило прибыль за 2023 год. Владельцами «Курганхиммаша» являются «Трекотэ консалтинг лимитед диэмсиси» (ОАЭ, доля 75%) и курганец Филипп Герасимов с долей 25%, отмечается в СБИС.