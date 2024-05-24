24 мая 2024

Bloomberg: Британия столкнулась с труднейшей финансовой проблемой за 70 лет

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Одним из решений финансового кризиса Британии является поднятие налогов до 80-летнего максимума
Одним из решений финансового кризиса Британии является поднятие налогов до 80-летнего максимума Фото:

Сейчас Великобритания столкнулась с финансовой проблемой, сложнее которой не было с 1950-х годов. Такую оценку дал директор Institute for Fiscal Studies (IFS) Пол Джонсон.

«С деньгами туго. Государственные службы работают со скрипом, налоги находятся на исторически высоком уровне, и обе партии ограничены своими конкретными обещаниями сократить долг», — рассказал Джонсон Bloomberg. Он добавил, что сейчас финансовое положение Британии труднейшее за последние 70 лет.

При этом, по словам эксперта, у страны есть всего три варианта решения этой проблемы: или сокращение расходов, или повышение налогов до 80-летнего максимума, или сильное наращивание долга. Лучшим решением было бы устроить открытые дебаты по этим опциям, но политики «неохотно расскажут нам, какой из этих вариантов они бы выбрали».

Ранее URA.RU писало, что впервые с 2012 года Минобороны Великобритании столкнулось с острым дефицитом финансов на обслуживание и закупку боевого имущества. Затраты выросли на 65,7 миллиарда фунтов.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Сейчас Великобритания столкнулась с финансовой проблемой, сложнее которой не было с 1950-х годов. Такую оценку дал директор Institute for Fiscal Studies (IFS) Пол Джонсон. «С деньгами туго. Государственные службы работают со скрипом, налоги находятся на исторически высоком уровне, и обе партии ограничены своими конкретными обещаниями сократить долг», — рассказал Джонсон Bloomberg. Он добавил, что сейчас финансовое положение Британии труднейшее за последние 70 лет. При этом, по словам эксперта, у страны есть всего три варианта решения этой проблемы: или сокращение расходов, или повышение налогов до 80-летнего максимума, или сильное наращивание долга. Лучшим решением было бы устроить открытые дебаты по этим опциям, но политики «неохотно расскажут нам, какой из этих вариантов они бы выбрали». Ранее URA.RU писало, что впервые с 2012 года Минобороны Великобритании столкнулось с острым дефицитом финансов на обслуживание и закупку боевого имущества. Затраты выросли на 65,7 миллиарда фунтов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...