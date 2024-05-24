Bloomberg: Британия столкнулась с труднейшей финансовой проблемой за 70 лет

Сейчас Великобритания столкнулась с финансовой проблемой, сложнее которой не было с 1950-х годов. Такую оценку дал директор Institute for Fiscal Studies (IFS) Пол Джонсон.
«С деньгами туго. Государственные службы работают со скрипом, налоги находятся на исторически высоком уровне, и обе партии ограничены своими конкретными обещаниями сократить долг», — рассказал Джонсон Bloomberg. Он добавил, что сейчас финансовое положение Британии труднейшее за последние 70 лет.
При этом, по словам эксперта, у страны есть всего три варианта решения этой проблемы: или сокращение расходов, или повышение налогов до 80-летнего максимума, или сильное наращивание долга. Лучшим решением было бы устроить открытые дебаты по этим опциям, но политики «неохотно расскажут нам, какой из этих вариантов они бы выбрали».
Ранее URA.RU писало, что впервые с 2012 года Минобороны Великобритании столкнулось с острым дефицитом финансов на обслуживание и закупку боевого имущества. Затраты выросли на 65,7 миллиарда фунтов.
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