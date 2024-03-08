Минобороны Британии пожаловалось на острейший дефицит денег

Затраты Великобритании на закупку военного имущества выросли до 305,5 млрд фунтов Фото: Министерство обороны Великобритании

Впервые с 2012 года Минобороны Великобритании столкнулось с острым дефицитом финансов на обслуживание и закупку боевого имущества. Затраты выросли на 65,7 млрд фунтов. Об этом сообщил Комитет британского парламента по контролю расходов бюджетных средств в своем отчете, опубликованном на сайте парламента.

«Прогнозируемые затраты выросли на 65,7 миллиарда до 305,5 миллиарда фунтов, из-за чего образовался дефицит в 16,9 миллиарда», — передает сайт парламента информацию из документа. Отмечается, что это является крупнейшей нехваткой финансов, чем в любом из представленных с 2012 года отчетов по обслуживанию и закупкам имущества.

Помимо прочего, реальный дефицит бюджета может оказаться еще выше из-за того, что некоторые части вооруженных сил Великобритании во время составления отчета указали расходы, «которые они могут себе позволить». При этом государство ждало от них указания расходов для осуществления планов. В докладе указано, что в связи с этим армии страны может потребоваться еще порядка 12 млн фунтов.

Ранее Британия резко увеличила расходы на дроны для Украины. В частности, страна потратила на это 160 млн долларов, количество поставляемых беспилотников превысит 10 тысяч. Министр обороны Великобритании Грант Шаппс отметил, что это будут новейшие дроны, их отправят на передовую непосредственно из ведущих оборонных предприятий страны, пишет MK.RU .