В ХМАО продолжается подъем уровня воды в реке Обь

За сутки Обь поднялась на 3 сантиметра Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Нижневартовском районе (ХМАО) уровень воды в реке Обь за минувшие сутки поднялся на 3 см и составил 894 см. Об этом местные власти сообщили в соцсети.

«Сегодня, 25 мая, уровень воды в реке Обь составляет 894 сантиметра — плюс 3 сантиметра за минувшие сутки», — сообщается в telegram-канале мэрии района. Уточняется, что ледоход на Оби Нижневартовском районе прошел.

Также продолжается подъем в реках Вах и Аган. За минувшие сутки он вырос на 10 и 8 сантиметров соответственно. По состоянию на 25 мая уровень воды в реке Вах у села Ларьяк — 493 см, в реке Аган у поселка Аган — 427 см.

Губернатор ХМАО Наталья Комарова ранее дала указание создать четыре группы, которые с 24 мая отправятся в Сургут, Мегион, Нижневартовск, Сургутский, Нижневартовский, Нефтеюганский и Ханты-Мансийский районы. Их цель — оценка ситуации с паводком и помощь на местах. Также глава Югры поручила проверить запасы для возведения укрепления дамб.