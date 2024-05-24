24 мая 2024

В ХМАО продолжается подъем уровня воды в реке Обь

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Затопленный из-за паводка микрорайон Тополя в Кургане. Курган, половодье, чрезвычайная ситуация, паводок, наводнение, потоп, стихийное бедствие, разлив
За сутки Обь поднялась на 3 сантиметра Фото:

В Нижневартовском районе (ХМАО) уровень воды в реке Обь за минувшие сутки поднялся на 3 см и составил 894 см. Об этом местные власти сообщили в соцсети.

«Сегодня, 25 мая, уровень воды в реке Обь составляет 894 сантиметра — плюс 3 сантиметра за минувшие сутки», — сообщается в telegram-канале мэрии района. Уточняется, что ледоход на Оби Нижневартовском районе прошел.

Также продолжается подъем в реках Вах и Аган. За минувшие сутки он вырос на 10 и 8 сантиметров соответственно. По состоянию на 25 мая уровень воды в реке Вах у села Ларьяк — 493 см, в реке Аган у поселка Аган — 427 см.

Губернатор ХМАО Наталья Комарова ранее дала указание создать четыре группы, которые с 24 мая отправятся в Сургут, Мегион, Нижневартовск, Сургутский, Нижневартовский, Нефтеюганский и Ханты-Мансийский районы. Их цель — оценка ситуации с паводком и помощь на местах. Также глава Югры поручила проверить запасы для возведения укрепления дамб.

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В Нижневартовском районе (ХМАО) уровень воды в реке Обь за минувшие сутки поднялся на 3 см и составил 894 см. Об этом местные власти сообщили в соцсети. «Сегодня, 25 мая, уровень воды в реке Обь составляет 894 сантиметра — плюс 3 сантиметра за минувшие сутки», — сообщается в telegram-канале мэрии района. Уточняется, что ледоход на Оби Нижневартовском районе прошел. Также продолжается подъем в реках Вах и Аган. За минувшие сутки он вырос на 10 и 8 сантиметров соответственно. По состоянию на 25 мая уровень воды в реке Вах у села Ларьяк — 493 см, в реке Аган у поселка Аган — 427 см. Губернатор ХМАО Наталья Комарова ранее дала указание создать четыре группы, которые с 24 мая отправятся в Сургут, Мегион, Нижневартовск, Сургутский, Нижневартовский, Нефтеюганский и Ханты-Мансийский районы. Их цель — оценка ситуации с паводком и помощь на местах. Также глава Югры поручила проверить запасы для возведения укрепления дамб.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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