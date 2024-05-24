В челябинском районе мигрантов выслеживают с беспилотников

25 мая 2024 в 10:31 Размер текста - 17 +

Челябинские полицейские регулярно пользуются беспилотниками для поиска нарушений в сфере миграции Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Каслинском районе Челябинской области полицейские с помощью беспилотников выявили около 70 нарушений миграционного законодательства. Летательные аппараты применили в ходе рейда по поиску нелегалов на территории тепличных хозяйств, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону. «Полицейские применили беспилотные летательные аппараты с целью выявления и проверки иностранных граждан на территории тепличных хозяйств. В результате выявлено и пресечено около 70 нарушений», — прокомментировали в областном главке. В ведомстве также уточнили, что были проверены и места массового пребывания иностранцев — гостиницы, хостелы, стройки и рынки. Удалось выявить и пресечь 66 административных правонарушений. Ранее с использованием беспилотного летательного аппарата выявили 34 рабочих-иностранца в тепличных хозяйствах Красноармейского района. Оперативно установили их личность, а также проверили на причастность к совершению преступлений и незаконному пересечению границы. С начала года в Челябинской области зафиксировано более пяти тысяч административных правонарушений, возбуждено 550 уголовных дел в сфере миграции. О высылке мигрантов из страны принято 700 судебных решений. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Каслинском районе Челябинской области полицейские с помощью беспилотников выявили около 70 нарушений миграционного законодательства. Летательные аппараты применили в ходе рейда по поиску нелегалов на территории тепличных хозяйств, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону. «Полицейские применили беспилотные летательные аппараты с целью выявления и проверки иностранных граждан на территории тепличных хозяйств. В результате выявлено и пресечено около 70 нарушений», — прокомментировали в областном главке. В ведомстве также уточнили, что были проверены и места массового пребывания иностранцев — гостиницы, хостелы, стройки и рынки. Удалось выявить и пресечь 66 административных правонарушений. Ранее с использованием беспилотного летательного аппарата выявили 34 рабочих-иностранца в тепличных хозяйствах Красноармейского района. Оперативно установили их личность, а также проверили на причастность к совершению преступлений и незаконному пересечению границы. С начала года в Челябинской области зафиксировано более пяти тысяч административных правонарушений, возбуждено 550 уголовных дел в сфере миграции. О высылке мигрантов из страны принято 700 судебных решений.