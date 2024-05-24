24 мая 2024

В челябинском районе мигрантов выслеживают с беспилотников

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Практические занятия по управлению беспилотными летательными аппаратами, БПЛА. Челябинск , квадрокоптер, бпла, беспилотник, дрон
Челябинские полицейские регулярно пользуются беспилотниками для поиска нарушений в сфере миграции Фото:

В Каслинском районе Челябинской области полицейские с помощью беспилотников выявили около 70 нарушений миграционного законодательства. Летательные аппараты применили в ходе рейда по поиску нелегалов на территории тепличных хозяйств, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

«Полицейские применили беспилотные летательные аппараты с целью выявления и проверки иностранных граждан на территории тепличных хозяйств. В результате выявлено и пресечено около 70 нарушений», — прокомментировали в областном главке.

В ведомстве также уточнили, что были проверены и места массового пребывания иностранцев — гостиницы, хостелы, стройки и рынки. Удалось выявить и пресечь 66 административных правонарушений.

Ранее с использованием беспилотного летательного аппарата выявили 34 рабочих-иностранца в тепличных хозяйствах Красноармейского района. Оперативно установили их личность, а также проверили на причастность к совершению преступлений и незаконному пересечению границы.

С начала года в Челябинской области зафиксировано более пяти тысяч административных правонарушений, возбуждено 550 уголовных дел в сфере миграции. О высылке мигрантов из страны принято 700 судебных решений.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Челябинска и области? Подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Каслинском районе Челябинской области полицейские с помощью беспилотников выявили около 70 нарушений миграционного законодательства. Летательные аппараты применили в ходе рейда по поиску нелегалов на территории тепличных хозяйств, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону. «Полицейские применили беспилотные летательные аппараты с целью выявления и проверки иностранных граждан на территории тепличных хозяйств. В результате выявлено и пресечено около 70 нарушений», — прокомментировали в областном главке. В ведомстве также уточнили, что были проверены и места массового пребывания иностранцев — гостиницы, хостелы, стройки и рынки. Удалось выявить и пресечь 66 административных правонарушений. Ранее с использованием беспилотного летательного аппарата выявили 34 рабочих-иностранца в тепличных хозяйствах Красноармейского района. Оперативно установили их личность, а также проверили на причастность к совершению преступлений и незаконному пересечению границы. С начала года в Челябинской области зафиксировано более пяти тысяч административных правонарушений, возбуждено 550 уголовных дел в сфере миграции. О высылке мигрантов из страны принято 700 судебных решений.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...