В челябинском районе мигрантов выслеживают с беспилотников

В Каслинском районе Челябинской области полицейские с помощью беспилотников выявили около 70 нарушений миграционного законодательства. Летательные аппараты применили в ходе рейда по поиску нелегалов на территории тепличных хозяйств, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.
«Полицейские применили беспилотные летательные аппараты с целью выявления и проверки иностранных граждан на территории тепличных хозяйств. В результате выявлено и пресечено около 70 нарушений», — прокомментировали в областном главке.
В ведомстве также уточнили, что были проверены и места массового пребывания иностранцев — гостиницы, хостелы, стройки и рынки. Удалось выявить и пресечь 66 административных правонарушений.
Ранее с использованием беспилотного летательного аппарата выявили 34 рабочих-иностранца в тепличных хозяйствах Красноармейского района. Оперативно установили их личность, а также проверили на причастность к совершению преступлений и незаконному пересечению границы.
С начала года в Челябинской области зафиксировано более пяти тысяч административных правонарушений, возбуждено 550 уголовных дел в сфере миграции. О высылке мигрантов из страны принято 700 судебных решений.
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