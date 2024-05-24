24 мая 2024

Мэр из ХМАО назначил зама по строительству

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Двадцать седьмое заседание Законодательного собрания Пермского края. Пермь, конференция, депутат, документы, чиновник, бизнесмен, документы, заседание, собрание, женщина, форум, руки
Чиновница 23 года отработала в администрации Советского района Фото:

В Советском районе ХМАО заместителем главы по строительству, а также начальником управления архитектуры и градостроительства районной администрации стала Ирина Кувалдина. О назначении сообщил глава района Евгений Буренков в соцсети.

«Уважаемые земляки! Вчера, по итогам проведенных консультаций с членами управленческой команды администрации Советского района, а также руководителями профильных региональных структур, назначил заместителем главы Советского района по строительству, начальником управления архитектуры и градостроительства администрации Советского района Ирину Васильевну Кувалдину», — сообщил Буренков на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Кувалдина 23 года отработала в районной администрации. В управлении архитектуры и градостроительства занимала должности от ведущего специалиста до главного архитектора. Имеет высшее образование. Окончила Российский государственный профессионально-педагогический университет и Московский технологический институт по специальности «Строительство».

Свой пост ранее покинула главный архитектор ХМАО Виктория Семенова. Чиновница работала в правительстве округа с 2022 года и занималась внедрением Югорского стандарта.

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В Советском районе ХМАО заместителем главы по строительству, а также начальником управления архитектуры и градостроительства районной администрации стала Ирина Кувалдина. О назначении сообщил глава района Евгений Буренков в соцсети. «Уважаемые земляки! Вчера, по итогам проведенных консультаций с членами управленческой команды администрации Советского района, а также руководителями профильных региональных структур, назначил заместителем главы Советского района по строительству, начальником управления архитектуры и градостроительства администрации Советского района Ирину Васильевну Кувалдину», — сообщил Буренков на своей странице в соцсети «ВКонтакте». Кувалдина 23 года отработала в районной администрации. В управлении архитектуры и градостроительства занимала должности от ведущего специалиста до главного архитектора. Имеет высшее образование. Окончила Российский государственный профессионально-педагогический университет и Московский технологический институт по специальности «Строительство». Свой пост ранее покинула главный архитектор ХМАО Виктория Семенова. Чиновница работала в правительстве округа с 2022 года и занималась внедрением Югорского стандарта.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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