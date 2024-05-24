Мэр из ХМАО назначил зама по строительству

Чиновница 23 года отработала в администрации Советского района Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

В Советском районе ХМАО заместителем главы по строительству, а также начальником управления архитектуры и градостроительства районной администрации стала Ирина Кувалдина. О назначении сообщил глава района Евгений Буренков в соцсети.

«Уважаемые земляки! Вчера, по итогам проведенных консультаций с членами управленческой команды администрации Советского района, а также руководителями профильных региональных структур, назначил заместителем главы Советского района по строительству, начальником управления архитектуры и градостроительства администрации Советского района Ирину Васильевну Кувалдину», — сообщил Буренков на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Кувалдина 23 года отработала в районной администрации. В управлении архитектуры и градостроительства занимала должности от ведущего специалиста до главного архитектора. Имеет высшее образование. Окончила Российский государственный профессионально-педагогический университет и Московский технологический институт по специальности «Строительство».

Свой пост ранее покинула главный архитектор ХМАО Виктория Семенова. Чиновница работала в правительстве округа с 2022 года и занималась внедрением Югорского стандарта.