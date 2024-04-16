Главный архитектор ХМАО после отставки отправится на Донбасс

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Заседание областной думы. Курган, чиновница, маникюр, женские руки
Экс-глава деппространственного ХМАО развития уедет работать в новые регионы Фото:

Главный архитектор ХМАО Виктория Семенова после отставки отправится на Донбасс. Инсайд URA.RU об ее уходе с должности директора департамента пространственного развития подтвердился. Семенова попрощалась с коллегами и поблагодарила губернатора Комарову за совместную работу в своем telegram-канале.

«Есть очень значимые проекты на новых территориях, где требуется мой экспертный опыт. И сейчас это важно», — написала Семенова.

Чиновница работала в правительстве округа с 2022 года и занималась внедрением Югорского стандарта. «За почти два года, совместно с командой Югры, мы смогли решить несколько ключевых задач. В частности, удалось повысить индекс качества городской среды муниципальных образований региона в целом, разработать типовые правила благоустройства, повысить качество реализации проектов формирования комфортной городской среды, утвердить более ста проектов планировки и межевания территорий», — добавила архитектор.

Она поблагодарила коллег и губернатора Югры Наталью Комарову за совместную работу. Сообщить подробности о новом назначении экс-чиновница в телефонном разговоре с журналистом агентства отказалась. «Я написала все, что хотела», — уточнила Семенова.

Ранее URA.RU писало о возможной отставке Семеновой. Главный архитектор Югры ушла в отпуск с последующим увольнением.

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Главный архитектор ХМАО Виктория Семенова после отставки отправится на Донбасс. Инсайд URA.RU об ее уходе с должности директора департамента пространственного развития подтвердился. Семенова попрощалась с коллегами и поблагодарила губернатора Комарову за совместную работу в своем telegram-канале. «Есть очень значимые проекты на новых территориях, где требуется мой экспертный опыт. И сейчас это важно», — написала Семенова. Чиновница работала в правительстве округа с 2022 года и занималась внедрением Югорского стандарта. «За почти два года, совместно с командой Югры, мы смогли решить несколько ключевых задач. В частности, удалось повысить индекс качества городской среды муниципальных образований региона в целом, разработать типовые правила благоустройства, повысить качество реализации проектов формирования комфортной городской среды, утвердить более ста проектов планировки и межевания территорий», — добавила архитектор. Она поблагодарила коллег и губернатора Югры Наталью Комарову за совместную работу. Сообщить подробности о новом назначении экс-чиновница в телефонном разговоре с журналистом агентства отказалась. «Я написала все, что хотела», — уточнила Семенова. Ранее URA.RU писало о возможной отставке Семеновой. Главный архитектор Югры ушла в отпуск с последующим увольнением.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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