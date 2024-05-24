Челябинские вузы вошли в топ университетов России

25 мая 2024 в 12:13 Размер текста - 17 +

Челябинские вузы не первый год входят в топы рейтингового агентства RAEX Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Агентство RAEX включило Южно-Уральский государственный университет и Южно-Уральский аграрный университет в предметный рейтинг 2024 года. Из 36 научных направлений челябинские вузы отмечены высокими баллами в одиннадцати. «Южно-Уральский государственный университет занял 13 строчку в предметном рейтинге по химии, по строительству (седьмое место), энергетическому машиностроению и электротехнике (десятое место), машиностроению и робототехнике (десятое место). Также ЮУрГУ расположился на 12 месте рейтинга по химическим технологиям», — сообщается на сайте рейтинговой группы RAEX. Помимо этого ЮУрГУ значится в предметных рейтингах по экологии, технологии материалов, технике и технологиям наземного транспорта, авиационной и ракетно-космической технике и индустрии гостеприимства. В рейтинг RAEX попал еще один челябинский вуз — Южно-Уральский государственный аграрный университет. Он занял 16 строчку по направлению подготовки «Ветеринария и зоотехния». В предметные рейтинги 2024 года вошли 170 вузов из 43 субъектов Российской Федерации. Недавно на первую строчку локального рейтинга по федеральным округам России RAEX поднялся Челябинский госуниверситет. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Агентство RAEX включило Южно-Уральский государственный университет и Южно-Уральский аграрный университет в предметный рейтинг 2024 года. Из 36 научных направлений челябинские вузы отмечены высокими баллами в одиннадцати. «Южно-Уральский государственный университет занял 13 строчку в предметном рейтинге по химии, по строительству (седьмое место), энергетическому машиностроению и электротехнике (десятое место), машиностроению и робототехнике (десятое место). Также ЮУрГУ расположился на 12 месте рейтинга по химическим технологиям», — сообщается на сайте рейтинговой группы RAEX. Помимо этого ЮУрГУ значится в предметных рейтингах по экологии, технологии материалов, технике и технологиям наземного транспорта, авиационной и ракетно-космической технике и индустрии гостеприимства. В рейтинг RAEX попал еще один челябинский вуз — Южно-Уральский государственный аграрный университет. Он занял 16 строчку по направлению подготовки «Ветеринария и зоотехния». В предметные рейтинги 2024 года вошли 170 вузов из 43 субъектов Российской Федерации. Недавно на первую строчку локального рейтинга по федеральным округам России RAEX поднялся Челябинский госуниверситет.