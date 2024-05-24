24 мая 2024

Челябинские вузы вошли в топ университетов России

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День студента в ЮУрГУ. Челябинск , скульптура, статуя, юургу, памятник
Челябинские вузы не первый год входят в топы рейтингового агентства RAEX Фото:

Агентство RAEX включило Южно-Уральский государственный университет и Южно-Уральский аграрный университет в предметный рейтинг 2024 года. Из 36 научных направлений челябинские вузы отмечены высокими баллами в одиннадцати.

«Южно-Уральский государственный университет занял 13 строчку в предметном рейтинге по химии, по строительству (седьмое место), энергетическому машиностроению и электротехнике (десятое место), машиностроению и робототехнике (десятое место). Также ЮУрГУ расположился на 12 месте рейтинга по химическим технологиям», — сообщается на сайте рейтинговой группы RAEX.

Помимо этого ЮУрГУ значится в предметных рейтингах по экологии, технологии материалов, технике и технологиям наземного транспорта, авиационной и ракетно-космической технике и индустрии гостеприимства. В рейтинг RAEX попал еще один челябинский вуз — Южно-Уральский государственный аграрный университет. Он занял 16 строчку по направлению подготовки «Ветеринария и зоотехния».

В предметные рейтинги 2024 года вошли 170 вузов из 43 субъектов Российской Федерации. Недавно на первую строчку локального рейтинга по федеральным округам России RAEX поднялся Челябинский госуниверситет.

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Агентство RAEX включило Южно-Уральский государственный университет и Южно-Уральский аграрный университет в предметный рейтинг 2024 года. Из 36 научных направлений челябинские вузы отмечены высокими баллами в одиннадцати. «Южно-Уральский государственный университет занял 13 строчку в предметном рейтинге по химии, по строительству (седьмое место), энергетическому машиностроению и электротехнике (десятое место), машиностроению и робототехнике (десятое место). Также ЮУрГУ расположился на 12 месте рейтинга по химическим технологиям», — сообщается на сайте рейтинговой группы RAEX. Помимо этого ЮУрГУ значится в предметных рейтингах по экологии, технологии материалов, технике и технологиям наземного транспорта, авиационной и ракетно-космической технике и индустрии гостеприимства. В рейтинг RAEX попал еще один челябинский вуз — Южно-Уральский государственный аграрный университет. Он занял 16 строчку по направлению подготовки «Ветеринария и зоотехния». В предметные рейтинги 2024 года вошли 170 вузов из 43 субъектов Российской Федерации. Недавно на первую строчку локального рейтинга по федеральным округам России RAEX поднялся Челябинский госуниверситет.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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