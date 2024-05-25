РВ: ВС РФ освободили Ивановку в Харьковской области

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Российская армия освободила Ивановку в Харьковской области
Российская армия освободила Ивановку в Харьковской области Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Российская армия освободила населенный пункт Ивановка в Харьковской области. Об этом сообщили «Военкоры Русской Весны».

«Армия России освободила Ивановку в Харьковской области», — заявили военкоры в своем telegram-канале. Там же отметили, что ВСУ продолжают безуспешные контратаки. Российская армия продолжают продвигаться к Степовой Новоселовке.

Ранее ВС РФ сорвали план ВСУ по разгрому российской армии в Харьковской области. Командир добровольческого движения «Русский Легион» Сергей Фомченков заявил, что российские войска не дали Украине отстроить оборону, постоянными атаками их позиций с помощью дронов (БПЛА) и артиллерии.

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Российская армия освободила населенный пункт Ивановка в Харьковской области. Об этом сообщили «Военкоры Русской Весны». «Армия России освободила Ивановку в Харьковской области», — заявили военкоры в своем telegram-канале. Там же отметили, что ВСУ продолжают безуспешные контратаки. Российская армия продолжают продвигаться к Степовой Новоселовке. Ранее ВС РФ сорвали план ВСУ по разгрому российской армии в Харьковской области. Командир добровольческого движения «Русский Легион» Сергей Фомченков заявил, что российские войска не дали Украине отстроить оборону, постоянными атаками их позиций с помощью дронов (БПЛА) и артиллерии.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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