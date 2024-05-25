РВ: ВС РФ освободили Ивановку в Харьковской области

Российская армия освободила населенный пункт Ивановка в Харьковской области. Об этом сообщили «Военкоры Русской Весны».
«Армия России освободила Ивановку в Харьковской области», — заявили военкоры в своем telegram-канале. Там же отметили, что ВСУ продолжают безуспешные контратаки. Российская армия продолжают продвигаться к Степовой Новоселовке.
Ранее ВС РФ сорвали план ВСУ по разгрому российской армии в Харьковской области. Командир добровольческого движения «Русский Легион» Сергей Фомченков заявил, что российские войска не дали Украине отстроить оборону, постоянными атаками их позиций с помощью дронов (БПЛА) и артиллерии.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.