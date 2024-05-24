Командир «Русского Легиона»: ВС РФ сорвали планы ВСУ в Харьковской области

Россия сорвала план ВСУ по разгрому российской армии в Харьковской области. ВС РФ не дали украинской стороне отстроить оборону, постоянно атакуя их позиции с помощью дронов (БПЛА) и артиллерии. Об этом URA.RU сообщил командир добровольческого движения «Русский Легион» Сергей Фомченков.
«Вполне закономерно, что ВС РФ достаточно успешно справляются с освобождением приграничной территории. Наша армия действует сразу на нескольких направлениях, заставляя противника растягивать резервы по всему фронту. При этом само наше наступление стало для противника неожиданностью, а полноценная линия обороны им так и не была выстроена по ряду причин. В том числе потому, что наша артиллерия и ударные БПЛА не позволяли им создавать укрепления в зоне своей досягаемости», — сказал Сергей Фомченков.
Также украинские войска сталкиваются с острой проблемой нехватки живой силы для создания линии обороны, продолжил эксперт. «Не надо забывать о недостатке у ВСУ количества подразделений и личного состава в них, достаточного для того, чтобы противодействовать нам на всех направлениях. Да и мотивация воевать у тех, кто сидит в окопах по ту линию фронта, очень низка. Отсюда большое количество пленных и сдача ВСУ многих населенных пунктов без боя», — объяснил командир добровольческого движения.
Он напомнил, что киевский режим планировал выманить российскую армию на Харьковское направление. «У ВСУ было достаточно много времени для того, чтобы выстроить линию обороны на Харьковском направлении, в том числе и со стороны Белгородской области. Я думаю, они предполагали, что своими провокациями и попытками вооруженного вторжения на территорию РФ, добьются ответной реакции от нашей стороны. Настал тот момент, когда создание буферной зоны вдоль границы России стало острейшей необходимостью», — объяснил Фомченков.
Власти Украины приняли решение о принудительной эвакуации детей и их законных представителей из порядка 40 населенных пунктов Харьковской области из-за сложной обстановкой в регионе. В то же время российские военные начали активно продвигаться на данном направлении для создания буферной зоны. По данным на 22 мая, ВС РФ освободили 49 населенных пунктов в Харьковской области, сообщил глава военно-гражданской администрации региона Виталий Ганчев. В том числе российская сторона заняла 50% от Волчанска.
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