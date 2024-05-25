Sabah: «удар» Китая и России стал кошмаром для Запада

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Союз Китая и России помешает планам Запада, пишет Sabah
Союз Китая и России помешает планам Запада, пишет Sabah Фото:

Углубляющийся союз России и Китая стал настоящим «кошмаром» для Запада. Об этом написали в турецком издании Sabah.

«Апологеты атлантической системы, построенной США и Европой, расценивают стратегию углубляющегося союза между Китаем и Россией как „зловещее будущее“. В каком-то смысле кошмар Запада становится реальностью», — написали в статье.

Автор материала заявил, что сближение РФ и КНР рассматривается Вашингтоном как вопрос выживания. Кроме того, после окончания Второй мировой войны США мешают формированию мощных союзов государств, чтобы не лишиться влияния на мировой арене. Однако сотрудничество Москвы и Пекина начало мешать этим планам, написали в издании.

В СМИ уже неоднократно писали, что сотрудничество Китая и России беспокоит коллективный Запад. Так, в Bloomberg заявляли, что укрепляющийся постепенно союз двух держав подводит мир к новому миропорядку, что является большой угрозой для гегемонии США, пишет RT

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Углубляющийся союз России и Китая стал настоящим «кошмаром» для Запада. Об этом написали в турецком издании Sabah. «Апологеты атлантической системы, построенной США и Европой, расценивают стратегию углубляющегося союза между Китаем и Россией как „зловещее будущее“. В каком-то смысле кошмар Запада становится реальностью», — написали в статье. Автор материала заявил, что сближение РФ и КНР рассматривается Вашингтоном как вопрос выживания. Кроме того, после окончания Второй мировой войны США мешают формированию мощных союзов государств, чтобы не лишиться влияния на мировой арене. Однако сотрудничество Москвы и Пекина начало мешать этим планам, написали в издании. В СМИ уже неоднократно писали, что сотрудничество Китая и России беспокоит коллективный Запад. Так, в Bloomberg заявляли, что укрепляющийся постепенно союз двух держав подводит мир к новому миропорядку, что является большой угрозой для гегемонии США, пишет RT. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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