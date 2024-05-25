Силуанов пообещал жесткий ответ в случае использования ЕС российских активов

На использование Евросоюзом российских активов Москва ответит жестко, приняв зеркальные меры в отношении средств недружественных стран. Об этом заявил министр финансов России Антон Силуанов.
«У нас есть замороженные деньги на счетах ЕС, мы тоже получаем [с них] доходы. Будет решение — аналогично [с ними] поступим. Поэтому, ответ у нас есть», — сказал Антон Силуанов в интервью журналисту Павлу Зарубину, опубликованном в telegram-канале корреспондента.
Глава Минфина подчеркнул, что Россия пока не трогает золотовалютные резервы ЕС. Тем не менее Москва имеет те же возможности использования активов, что и недружественные государства.
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