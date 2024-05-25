Силуанов пообещал жесткий ответ в случае использования ЕС российских активов

Силуанов: Москва применит зеркальные меры в случае использования ЕС активов РФ
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Антон Силуанов заявил, что Россия имеет те же возможности в отношении активов, что и Запад
Антон Силуанов заявил, что Россия имеет те же возможности в отношении активов, что и Запад Фото:

На использование Евросоюзом российских активов Москва ответит жестко, приняв зеркальные меры в отношении средств недружественных стран. Об этом заявил министр финансов России Антон Силуанов.

«У нас есть замороженные деньги на счетах ЕС, мы тоже получаем [с них] доходы. Будет решение — аналогично [с ними] поступим. Поэтому, ответ у нас есть», — сказал Антон Силуанов в интервью журналисту Павлу Зарубину, опубликованном в telegram-канале корреспондента. 

Глава Минфина подчеркнул, что Россия пока не трогает золотовалютные резервы ЕС. Тем не менее Москва имеет те же возможности использования активов, что и недружественные государства.

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На использование Евросоюзом российских активов Москва ответит жестко, приняв зеркальные меры в отношении средств недружественных стран. Об этом заявил министр финансов России Антон Силуанов. «У нас есть замороженные деньги на счетах ЕС, мы тоже получаем [с них] доходы. Будет решение — аналогично [с ними] поступим. Поэтому, ответ у нас есть», — сказал Антон Силуанов в интервью журналисту Павлу Зарубину, опубликованном в telegram-канале корреспондента.  Глава Минфина подчеркнул, что Россия пока не трогает золотовалютные резервы ЕС. Тем не менее Москва имеет те же возможности использования активов, что и недружественные государства.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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