112: неизвестный в Петербурге открыл стрельбу по полиции

112 сообщает о раненом сотруднике полиции
Неизвестный в Санкт-Петербурге забаррикадировался в квартире и открыл огонь по сотрудникам полиции, сообщает telegram-канал 112. Уточняется, что есть один раненый.
«Сотрудник полиции ранен в ходе перестрелки в Санкт-Петербурге. <…> Неизвестный забаррикадировался в квартире и оттуда открыл огонь по сотрудникам», — пишет канал. Сейчас злоумышленника пытаются задержать.
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