112: неизвестный в Петербурге открыл стрельбу по полиции

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Обзорная по городу. Пермь , пистолет, полиция
112 сообщает о раненом сотруднике полиции Фото:

Неизвестный в Санкт-Петербурге забаррикадировался в квартире и открыл огонь по сотрудникам полиции, сообщает telegram-канал 112. Уточняется, что есть один раненый.

«Сотрудник полиции ранен в ходе перестрелки в Санкт-Петербурге. <…> Неизвестный забаррикадировался в квартире и оттуда открыл огонь по сотрудникам», — пишет канал. Сейчас злоумышленника пытаются задержать.

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Неизвестный в Санкт-Петербурге забаррикадировался в квартире и открыл огонь по сотрудникам полиции, сообщает telegram-канал 112. Уточняется, что есть один раненый. «Сотрудник полиции ранен в ходе перестрелки в Санкт-Петербурге. <…> Неизвестный забаррикадировался в квартире и оттуда открыл огонь по сотрудникам», — пишет канал. Сейчас злоумышленника пытаются задержать.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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