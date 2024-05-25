Происшествия Криминал 112: неизвестный в Петербурге открыл стрельбу по полиции 25 мая 2024 в 17:00 Размер текста - 17 + 112 сообщает о раненом сотруднике полиции Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU Неизвестный в Санкт-Петербурге забаррикадировался в квартире и открыл огонь по сотрудникам полиции, сообщает telegram-канал 112. Уточняется, что есть один раненый. «Сотрудник полиции ранен в ходе перестрелки в Санкт-Петербурге. <…> Неизвестный забаррикадировался в квартире и оттуда открыл огонь по сотрудникам», — пишет канал. Сейчас злоумышленника пытаются задержать. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Неизвестный в Санкт-Петербурге забаррикадировался в квартире и открыл огонь по сотрудникам полиции, сообщает telegram-канал 112. Уточняется, что есть один раненый. «Сотрудник полиции ранен в ходе перестрелки в Санкт-Петербурге. <…> Неизвестный забаррикадировался в квартире и оттуда открыл огонь по сотрудникам», — пишет канал. Сейчас злоумышленника пытаются задержать. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям