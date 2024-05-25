Финляндия хочет разворачивать беженцев из РФ на родину

В Финляндии внесли законопроект, согласно которому финские пограничники будут обязаны направлять беженцев обратно Россию. Об этом заявила министр внутренних дел европейской страны Мари Рантанен.
«Мы предполагаем, что как только этот закон вступит в силу, то в любом случае он (беженец — прим. URA.RU) будет возвращен российской стороне», — заявила Мари Рантанен. Ее заявление прозвучало в интервью порталу Yle.
Финское правительство 21 мая внесло законопроект о безопасности границ. Инициатива направлена на борьбу с инструментальной иммиграцией. То есть власти Финляндии, в случае подозрения иностранного беженца на безопасность республики, смогут выдворить иммигранта со своей территории.
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