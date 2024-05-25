Звезда советских кинофильмов Терехова госпитализирована с внутренним кровотечением

Народную артистку Маргариту Терехова госпитализировали в Боткинскую больницу

25 мая 2024 в 17:53 Размер текста - 17 +

Маргариту Терехова доставили в Боткинскую больницу Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Народная артистка России Маргарита Терехова 25 мая попала в Боткинскую больницу с внутренним кровотечением. Медики оценивают ее состояние как средней тяжести. «81-летняя Маргарита Терехова почувствовала себя плохо 24 мая. Врачи диагностировали у нее желудочно-кишечное кровотечение. В Боткинскую больницу актрису достали в сопровождении сестры», — сообщает Telegram-канал Baza. О том, что Маргарита Терехова находится в Боткинской больнице в состоянии средней тяжести, подтвердили РИА Новости. Актриса театра и кино уже несколько лет никого не узнает, не выходит на улицу и почти не говорит. В 2019 году семья Тереховой обращалась к россиянам с просьбой о финансовой помощи. В середине 2000-х годов у звезды советских фильмов «Собака на сене», «Д’Артаньян и три мушкетера», «Зеркало» и других диагностировали прогрессирующую болезнь Альцгеймера. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Народная артистка России Маргарита Терехова 25 мая попала в Боткинскую больницу с внутренним кровотечением. Медики оценивают ее состояние как средней тяжести. «81-летняя Маргарита Терехова почувствовала себя плохо 24 мая. Врачи диагностировали у нее желудочно-кишечное кровотечение. В Боткинскую больницу актрису достали в сопровождении сестры», — сообщает Telegram-канал Baza. О том, что Маргарита Терехова находится в Боткинской больнице в состоянии средней тяжести, подтвердили РИА Новости. Актриса театра и кино уже несколько лет никого не узнает, не выходит на улицу и почти не говорит. В 2019 году семья Тереховой обращалась к россиянам с просьбой о финансовой помощи. В середине 2000-х годов у звезды советских фильмов «Собака на сене», «Д’Артаньян и три мушкетера», «Зеркало» и других диагностировали прогрессирующую болезнь Альцгеймера.