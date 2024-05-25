Бойцы «Ахмата» нашли опорник с фальшивыми трупами, которые ВСУ использовали для показа своих «успехов»

Бойцы «Ахмата» нашли опорник с фальшивыми трупами для фейков об успехах ВСУ
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Бойцы "Ахмата" обнаружили опорный пункт-студию ВСУ
Бойцы "Ахмата" обнаружили опорный пункт-студию ВСУ Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Бойцы чеченского спецназа «Ахмат» нашли опорный пункт ВСУ близ Серебрянского лесничества в ЛНР. Там военные обнаружили муляжи тел, которые украинская армия использовала для съемок фейковых видео об успехах Киева. Об этом сообщил командир спецназа Апты Алаудинов.

Продвигаясь в Серебрянском лесничестве спецназ обнаружил опорник с фальшивыми трупами и фрагментами экипировки ВС РФ. «Обнаружили своего рода студию, где как раз производились фейки, где снимались вот эти вот ЦИПсОшные (ЦИПсО, Центр информационно-психологических операций Украины — прим. ред.) фильмы о том, как они уничтожают российские подразделения», — рассказал Апты Алаудинов РИА Новости.

Командир «Ахмата» заявил, что ВСУ, не имея возможности воевать с РФ, прикладывают все усилия, чтобы распространять фейки о своих достижениях. Он также призвал пропагандистов ЦИПсО не воевать до последнего украинца.

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Бойцы чеченского спецназа «Ахмат» нашли опорный пункт ВСУ близ Серебрянского лесничества в ЛНР. Там военные обнаружили муляжи тел, которые украинская армия использовала для съемок фейковых видео об успехах Киева. Об этом сообщил командир спецназа Апты Алаудинов. Продвигаясь в Серебрянском лесничестве спецназ обнаружил опорник с фальшивыми трупами и фрагментами экипировки ВС РФ. «Обнаружили своего рода студию, где как раз производились фейки, где снимались вот эти вот ЦИПсОшные (ЦИПсО, Центр информационно-психологических операций Украины — прим. ред.) фильмы о том, как они уничтожают российские подразделения», — рассказал Апты Алаудинов РИА Новости. Командир «Ахмата» заявил, что ВСУ, не имея возможности воевать с РФ, прикладывают все усилия, чтобы распространять фейки о своих достижениях. Он также призвал пропагандистов ЦИПсО не воевать до последнего украинца.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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