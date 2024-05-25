Readovka показала последствия атаки Киева на СПРН на Кубани

ВСУ запустили ракету по СПРН на Кубани, заявил Дмитрий Рогозин
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Последствия атаки ВСУ на систему предупреждения о ракетном нападении (СПРН) в Краснодарском крае попали на видео. Кадрами поделился telegram-канал Readovka.
«Один вот в это здание, другой в другое здание ударило», — прокомментировал снимающий видео. На кадрах видно, что в одном из строений образовалась большая дыра после атаки.
Об атаке ВСУ на СПРН 25 мая сообщил бывший глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин. Он также обвинил в ударе США, заявив, что Вашингтон должен будет ответить за произошедшее.
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