Readovka показала последствия атаки Киева на СПРН на Кубани

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ВСУ запустили ракету по СПРН на Кубани, заявил Дмитрий Рогозин
ВСУ запустили ракету по СПРН на Кубани, заявил Дмитрий Рогозин Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Последствия атаки ВСУ на систему предупреждения о ракетном нападении (СПРН) в Краснодарском крае попали на видео. Кадрами поделился telegram-канал Readovka.

«Один вот в это здание, другой в другое здание ударило», — прокомментировал снимающий видео. На кадрах видно, что в одном из строений образовалась большая дыра после атаки.

Об атаке ВСУ на СПРН 25 мая сообщил бывший глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин. Он также обвинил в ударе США, заявив, что Вашингтон должен будет ответить за произошедшее. 

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Последствия атаки ВСУ на систему предупреждения о ракетном нападении (СПРН) в Краснодарском крае попали на видео. Кадрами поделился telegram-канал Readovka. «Один вот в это здание, другой в другое здание ударило», — прокомментировал снимающий видео. На кадрах видно, что в одном из строений образовалась большая дыра после атаки. Об атаке ВСУ на СПРН 25 мая сообщил бывший глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин. Он также обвинил в ударе США, заявив, что Вашингтон должен будет ответить за произошедшее. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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