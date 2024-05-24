24 мая 2024

Водители встали в глухую пробку на окраине Екатеринбурга. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Иннопром 2023. Екатеринбург, очередь , пробка, затор, трасса, автомобили
Люди спешат на уличный фестиваль Mega Urban Fest (архивное фото) Фото:

На Объездной дороге в Екатеринбурге в сторону Ново-Московского тракта образовалась огромная пробка, передает корреспондент URA.RU. По данным сервиса «Яндекс. Карты», плотность движения оценивается в десять баллов.

Все из-за бесплатного уличного фестиваля Mega Urban Fest у ТЦ «Мега». Люди не выдерживают и выходят из машин, чтобы добраться до места пешком — успеть на выступление музыкантов.

Как ранее анонсировало агентство, хедлайнеры фестиваля — рэперы Lizer и Хаски. Последний не давал бесплатных концертов в уральской столице несколько лет.

Обстановка у «Меги» сейчас такая
Обстановка у «Меги» сейчас такая
Фото:

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На Объездной дороге в Екатеринбурге в сторону Ново-Московского тракта образовалась огромная пробка, передает корреспондент URA.RU. По данным сервиса «Яндекс. Карты», плотность движения оценивается в десять баллов. Все из-за бесплатного уличного фестиваля Mega Urban Fest у ТЦ «Мега». Люди не выдерживают и выходят из машин, чтобы добраться до места пешком — успеть на выступление музыкантов. Как ранее анонсировало агентство, хедлайнеры фестиваля — рэперы Lizer и Хаски. Последний не давал бесплатных концертов в уральской столице несколько лет.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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