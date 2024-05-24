Люди спешат на уличный фестиваль Mega Urban Fest (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

На Объездной дороге в Екатеринбурге в сторону Ново-Московского тракта образовалась огромная пробка, передает корреспондент URA.RU. По данным сервиса «Яндекс. Карты», плотность движения оценивается в десять баллов.

Все из-за бесплатного уличного фестиваля Mega Urban Fest у ТЦ «Мега». Люди не выдерживают и выходят из машин, чтобы добраться до места пешком — успеть на выступление музыкантов.

Как ранее анонсировало агентство, хедлайнеры фестиваля — рэперы Lizer и Хаски. Последний не давал бесплатных концертов в уральской столице несколько лет.

Обстановка у «Меги» сейчас такая Фото: корреспондент URA.RU

Скриншот «Яндекс.Карты»