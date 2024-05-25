В Петербурге представители силовых структур завершили штурм квартиры, в которой мужчина забаррикадировался и открыл огонь по полиции. Он был застрелен из-за сопротивления аресту, сообщили в Росгвардии.
«СОБР нейтрализовал вооруженного злоумышленника, забаррикадировавшегося в квартире на Народной улице в Петербурге», — говорится в сообщении национальной гвардии. Информация опубликована в telegram-канале силового ведомства.
Ранее стало известно, что мужчина ранил одного из полицейских. Также в СМИ писали, что он — уроженец Чечни. Министр нацполитики Чеченской Республики Ахмед Дудаев сообщил, что гражданин имеет ряд психических заболеваний.
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