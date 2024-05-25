Мужчина, стрелявший в полицейских в Петербурге, застрелен из-за сопротивления. Видео

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СОБР застрелил мужчину из-за сопротивления аресту
СОБР застрелил мужчину из-за сопротивления аресту Фото:

В Петербурге представители силовых структур завершили штурм квартиры, в которой мужчина забаррикадировался и открыл огонь по полиции. Он был застрелен из-за сопротивления аресту, сообщили в Росгвардии.

«СОБР нейтрализовал вооруженного злоумышленника, забаррикадировавшегося в квартире на Народной улице в Петербурге», — говорится в сообщении национальной гвардии. Информация опубликована в telegram-канале силового ведомства.

Ранее стало известно, что мужчина ранил одного из полицейских. Также в СМИ писали, что он — уроженец Чечни. Министр нацполитики Чеченской Республики Ахмед Дудаев сообщил, что гражданин имеет ряд психических заболеваний.

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В Петербурге представители силовых структур завершили штурм квартиры, в которой мужчина забаррикадировался и открыл огонь по полиции. Он был застрелен из-за сопротивления аресту, сообщили в Росгвардии. «СОБР нейтрализовал вооруженного злоумышленника, забаррикадировавшегося в квартире на Народной улице в Петербурге», — говорится в сообщении национальной гвардии. Информация опубликована в telegram-канале силового ведомства. Ранее стало известно, что мужчина ранил одного из полицейских. Также в СМИ писали, что он — уроженец Чечни. Министр нацполитики Чеченской Республики Ахмед Дудаев сообщил, что гражданин имеет ряд психических заболеваний.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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