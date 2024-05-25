Как «Зенит» выиграл чемпионство в РПЛ: яркие кадры с развязки турнира

«Зенит» набрал 57 очков и занял первое место в таблице РПЛ
Футбольный клуб «Зенит» из Санкт-Петербурга обыграл ФК «Ростов» из Ростова-на-Дону в финальном матче Российской премьер-лиги (РПЛ) сезона 2023/2024 со счетом 2:1, став 11-кратным чемпионом РФ и СССР по футболу. Самые яркие кадры с развязки памятного соревнования — в фоторепортаже URA.RU.
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