Как «Зенит» выиграл чемпионство в РПЛ: яркие кадры с развязки турнира

«Зенит» стал чемпионом России, сыграв с «Ростовом» со счетом 2:1

26 мая 2024 в 00:02 Размер текста - 17 +

«Зенит» набрал 57 очков и занял первое место в таблице РПЛ Фото: Размик Закарян © URA.RU Футбольный клуб «Зенит» из Санкт-Петербурга обыграл ФК «Ростов» из Ростова-на-Дону в финальном матче Российской премьер-лиги (РПЛ) сезона 2023/2024 со счетом 2:1, став 11-кратным чемпионом РФ и СССР по футболу. Самые яркие кадры с развязки памятного соревнования — в фоторепортаже URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Футбольный клуб «Зенит» из Санкт-Петербурга обыграл ФК «Ростов» из Ростова-на-Дону в финальном матче Российской премьер-лиги (РПЛ) сезона 2023/2024 со счетом 2:1, став 11-кратным чемпионом РФ и СССР по футболу. Самые яркие кадры с развязки памятного соревнования — в фоторепортаже URA.RU.