25 мая 2024

Как «Зенит» выиграл чемпионство в РПЛ: яркие кадры с развязки турнира

«Зенит» стал чемпионом России, сыграв с «Ростовом» со счетом 2:1
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Футбольный матч "Урал" - "Цска". Екатеринбург, мяч, футбол, футбольное поле, футбольный мяч
«Зенит» набрал 57 очков и занял первое место в таблице РПЛ Фото:

Футбольный клуб «Зенит» из Санкт-Петербурга обыграл ФК «Ростов» из Ростова-на-Дону в финальном матче Российской премьер-лиги (РПЛ) сезона 2023/2024 со счетом 2:1, став 11-кратным чемпионом РФ и СССР по футболу. Самые яркие кадры с развязки памятного соревнования — в фоторепортаже URA.RU.

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Футбольный клуб «Зенит» из Санкт-Петербурга обыграл ФК «Ростов» из Ростова-на-Дону в финальном матче Российской премьер-лиги (РПЛ) сезона 2023/2024 со счетом 2:1, став 11-кратным чемпионом РФ и СССР по футболу. Самые яркие кадры с развязки памятного соревнования — в фоторепортаже URA.RU.
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© Служба новостей «URA.RU»
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