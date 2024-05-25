Фильм с российскими актерами победил на Каннском фестивале

77-й Каннский кинофестиваль, проходивший на Лазурном берегу, подошел к концу, и главный приз фестиваля — «Золотая пальмовая ветвь» — был вручен фильму «Анора» режиссера Шона Бэйкера. В картине главные роли исполнили российские актеры Юрий Борисов и Марк Эйдельштейн, сообщает РБК.
«На звание лучшего фильма претендовали 22 картины, среди которых были такие заметные произведения, как „Мегалополис“ Фрэнсиса Форда Копполы, „Партенопа“ Паоло Соррентино и „Саван“ Дэвида Кроненберга. Тем не менее именно „Анора“ получила высокую оценку жюри», — говорится в материале.
Фильм «Анора», рассказывающий о секс-работнице и ее отношениях с сыном русского олигарха, был тепло встречен критиками на фестивале и уже успел получить сравнения с классической «Красоткой». Шон Бэйкер, получая награду, посвятил ее всем представительницам древнейшей профессии.
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