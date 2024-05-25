25 мая 2024

Фильм с российскими актерами победил на Каннском фестивале

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Фильм с Юрием Борисовым победил на фестивале в Каннах
Фильм с Юрием Борисовым победил на фестивале в Каннах Фото:

77-й Каннский кинофестиваль, проходивший на Лазурном берегу, подошел к концу, и главный приз фестиваля — «Золотая пальмовая ветвь» — был вручен фильму «Анора» режиссера Шона Бэйкера. В картине главные роли исполнили российские актеры Юрий Борисов и Марк Эйдельштейн, сообщает РБК.

«На звание лучшего фильма претендовали 22 картины, среди которых были такие заметные произведения, как „Мегалополис“ Фрэнсиса Форда Копполы, „Партенопа“ Паоло Соррентино и „Саван“ Дэвида Кроненберга. Тем не менее именно „Анора“ получила высокую оценку жюри», — говорится в материале.

Фильм «Анора», рассказывающий о секс-работнице и ее отношениях с сыном русского олигарха, был тепло встречен критиками на фестивале и уже успел получить сравнения с классической «Красоткой». Шон Бэйкер, получая награду, посвятил ее всем представительницам древнейшей профессии.

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77-й Каннский кинофестиваль, проходивший на Лазурном берегу, подошел к концу, и главный приз фестиваля — «Золотая пальмовая ветвь» — был вручен фильму «Анора» режиссера Шона Бэйкера. В картине главные роли исполнили российские актеры Юрий Борисов и Марк Эйдельштейн, сообщает РБК. «На звание лучшего фильма претендовали 22 картины, среди которых были такие заметные произведения, как „Мегалополис“ Фрэнсиса Форда Копполы, „Партенопа“ Паоло Соррентино и „Саван“ Дэвида Кроненберга. Тем не менее именно „Анора“ получила высокую оценку жюри», — говорится в материале. Фильм «Анора», рассказывающий о секс-работнице и ее отношениях с сыном русского олигарха, был тепло встречен критиками на фестивале и уже успел получить сравнения с классической «Красоткой». Шон Бэйкер, получая награду, посвятил ее всем представительницам древнейшей профессии.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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