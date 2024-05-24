24 мая 2024

В Перми коммунальные службы убирают поваленные ураганом деревья

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Последствия урагана в Екатеринбурге, улица куйбышева, распил дерева, екатеринбург , ураган, циклон, последствия урагана, устранение последствий, дерево
Шквалистым ветром в Перми валило деревья (архивное фото) Фото:

В Перми коммунальные службы находятся в режиме повышенной готовности и убирают деревья, поваленные порывами ветра до 25 метров в секунду. Об этом сообщил глава города Эдуард Соснин.

«Коммунальные службы находятся в режиме повышенной готовности. Аварийные бригады активно устраняют последствия от порывов ветра, убирая упавшие деревья на улицах Светлогорской, Островского, Формовщиков, Городецкой и других адресах», — сообщил Соснин в своем telegram-канале.

Сообщалось, что в Перми сильный ветер срывал крыши с домов и вырывал деревья из земли. Местные жители рассказывали, что одно из деревьев упало на машину на улице Героя Лядова.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Перми и края? Подписывайтесь на telegram-канал "Большая Пермь"!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Перми коммунальные службы находятся в режиме повышенной готовности и убирают деревья, поваленные порывами ветра до 25 метров в секунду. Об этом сообщил глава города Эдуард Соснин. «Коммунальные службы находятся в режиме повышенной готовности. Аварийные бригады активно устраняют последствия от порывов ветра, убирая упавшие деревья на улицах Светлогорской, Островского, Формовщиков, Городецкой и других адресах», — сообщил Соснин в своем telegram-канале. Сообщалось, что в Перми сильный ветер срывал крыши с домов и вырывал деревья из земли. Местные жители рассказывали, что одно из деревьев упало на машину на улице Героя Лядова.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...