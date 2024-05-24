В Перми коммунальные службы убирают поваленные ураганом деревья

В Перми коммунальные службы находятся в режиме повышенной готовности и убирают деревья, поваленные порывами ветра до 25 метров в секунду. Об этом сообщил глава города Эдуард Соснин.
«Коммунальные службы находятся в режиме повышенной готовности. Аварийные бригады активно устраняют последствия от порывов ветра, убирая упавшие деревья на улицах Светлогорской, Островского, Формовщиков, Городецкой и других адресах», — сообщил Соснин в своем telegram-канале.
Сообщалось, что в Перми сильный ветер срывал крыши с домов и вырывал деревья из земли. Местные жители рассказывали, что одно из деревьев упало на машину на улице Героя Лядова.
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В Перми коммунальные службы находятся в режиме повышенной готовности и убирают деревья, поваленные порывами ветра до 25 метров в секунду. Об этом сообщил глава города Эдуард Соснин. «Коммунальные службы находятся в режиме повышенной готовности. Аварийные бригады активно устраняют последствия от порывов ветра, убирая упавшие деревья на улицах Светлогорской, Островского, Формовщиков, Городецкой и других адресах», — сообщил Соснин в своем telegram-канале. Сообщалось, что в Перми сильный ветер срывал крыши с домов и вырывал деревья из земли. Местные жители рассказывали, что одно из деревьев упало на машину на улице Героя Лядова.