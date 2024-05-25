25 мая 2024
24 мая 2024

Свердловчан предупредили о штормовом ветре до 25 м/с

МЧС: в Свердловской области 26 мая ожидается ветер до 25 метров в секунду
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Подобный ветер может сломать даже старые деревья (архивное фото)
Подобный ветер может сломать даже старые деревья (архивное фото) Фото:

МЧС Свердловской области обновило предупреждение о штормовом ветре в регионе 26 мая. По информации ведомства, ночью и днем ожидаются порывы до 25 метров в секунду. По шкале Бофорта при подобной скорости ветра гнутся большие деревья, слетает черепица и шифер с крыш домов.

«Срочно! Ночью и днём 26 мая местами в Свердловской области ожидается очень сильный ветер до 25 метров в секунду. Будьте бдительны! Соблюдайте правила безопасности!» — говорится в telegram-канале ведомства.

Экстренное предупреждение для жителей региона МЧС опубликовало еще днем 25 мая. Ранее ведомство предупреждало о порывах ветра до 18 метров в секунду. Спасатели советуют не проводить работы на высоте и открытом воздухе, а пешеходам передвигаться как можно дальше от строек и линий электропередач.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Екатеринбурга и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
МЧС Свердловской области обновило предупреждение о штормовом ветре в регионе 26 мая. По информации ведомства, ночью и днем ожидаются порывы до 25 метров в секунду. По шкале Бофорта при подобной скорости ветра гнутся большие деревья, слетает черепица и шифер с крыш домов. «Срочно! Ночью и днём 26 мая местами в Свердловской области ожидается очень сильный ветер до 25 метров в секунду. Будьте бдительны! Соблюдайте правила безопасности!» — говорится в telegram-канале ведомства. Экстренное предупреждение для жителей региона МЧС опубликовало еще днем 25 мая. Ранее ведомство предупреждало о порывах ветра до 18 метров в секунду. Спасатели советуют не проводить работы на высоте и открытом воздухе, а пешеходам передвигаться как можно дальше от строек и линий электропередач.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...