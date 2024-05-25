Свердловчан предупредили о штормовом ветре до 25 м/с

МЧС Свердловской области обновило предупреждение о штормовом ветре в регионе 26 мая. По информации ведомства, ночью и днем ожидаются порывы до 25 метров в секунду. По шкале Бофорта при подобной скорости ветра гнутся большие деревья, слетает черепица и шифер с крыш домов.
«Срочно! Ночью и днём 26 мая местами в Свердловской области ожидается очень сильный ветер до 25 метров в секунду. Будьте бдительны! Соблюдайте правила безопасности!» — говорится в telegram-канале ведомства.
Экстренное предупреждение для жителей региона МЧС опубликовало еще днем 25 мая. Ранее ведомство предупреждало о порывах ветра до 18 метров в секунду. Спасатели советуют не проводить работы на высоте и открытом воздухе, а пешеходам передвигаться как можно дальше от строек и линий электропередач.
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