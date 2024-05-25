Shot: в Подмосковье произошел крупный пожар на складе с газовыми баллонами. Фото, видео

26 мая 2024 в 02:37 Размер текста - 17 +

Склад с газовыми баллонами загорелся в Подмосковье (архивное фото) Фото: Илья Московец © URA.RU На складе с газовыми баллонами в Подольске (Подмосковье) произошел сильный пожар. Об этом сообщили жители города. «Около часа назад услышали взрыв. После чего увидели языки пламени в районе складских помещений на Кутузовской улице», — сообщили жители telegram-каналу Shot. Дым от пожара виден за несколько километров от места происшествия. По предварительным данным, там находится склад по продаже технических и медицинских газовых баллонов. На данный момент нет информации о причинах пожара и пострадавших. На месте происшествия работает несколько расчетов МЧС, сообщил telegram-канал. Обновлено 26 мая в 02:53: Корреспондент URA.RU направил запрос в пресс-службу ГУ МЧС России по Московской области. После получения ответа новость будет дополнена. Пожар видно за несколько километров от места происшествия Фото: telegram-канал Shot Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

На складе с газовыми баллонами в Подольске (Подмосковье) произошел сильный пожар. Об этом сообщили жители города. «Около часа назад услышали взрыв. После чего увидели языки пламени в районе складских помещений на Кутузовской улице», — сообщили жители telegram-каналу Shot. Дым от пожара виден за несколько километров от места происшествия. По предварительным данным, там находится склад по продаже технических и медицинских газовых баллонов. На данный момент нет информации о причинах пожара и пострадавших. На месте происшествия работает несколько расчетов МЧС, сообщил telegram-канал. Обновлено 26 мая в 02:53: Корреспондент URA.RU направил запрос в пресс-службу ГУ МЧС России по Московской области. После получения ответа новость будет дополнена.