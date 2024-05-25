На складе с газовыми баллонами в Подольске (Подмосковье) произошел сильный пожар. Об этом сообщили жители города.
«Около часа назад услышали взрыв. После чего увидели языки пламени в районе складских помещений на Кутузовской улице», — сообщили жители telegram-каналу Shot. Дым от пожара виден за несколько километров от места происшествия.
По предварительным данным, там находится склад по продаже технических и медицинских газовых баллонов. На данный момент нет информации о причинах пожара и пострадавших. На месте происшествия работает несколько расчетов МЧС, сообщил telegram-канал.
Обновлено 26 мая в 02:53:
Корреспондент URA.RU направил запрос в пресс-службу ГУ МЧС России по Московской области. После получения ответа новость будет дополнена.
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