25 мая 2024

Shot: в Подмосковье произошел крупный пожар на складе с газовыми баллонами. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Посёлок Сосьва. Свердловская область, последствия пожара, баллоны
Склад с газовыми баллонами загорелся в Подмосковье (архивное фото) Фото:

На складе с газовыми баллонами в Подольске (Подмосковье) произошел сильный пожар. Об этом сообщили жители города.

«Около часа назад услышали взрыв. После чего увидели языки пламени в районе складских помещений на Кутузовской улице», — сообщили жители telegram-каналу Shot. Дым от пожара виден за несколько километров от места происшествия.

По предварительным данным, там находится склад по продаже технических и медицинских газовых баллонов. На данный момент нет информации о причинах пожара и пострадавших. На месте происшествия работает несколько расчетов МЧС, сообщил telegram-канал.

Обновлено 26 мая в 02:53:

Корреспондент URA.RU направил запрос в пресс-службу ГУ МЧС России по Московской области. После получения ответа новость будет дополнена.

Пожар видно за несколько километров от места происшествия
Пожар видно за несколько километров от места происшествия

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На складе с газовыми баллонами в Подольске (Подмосковье) произошел сильный пожар. Об этом сообщили жители города. «Около часа назад услышали взрыв. После чего увидели языки пламени в районе складских помещений на Кутузовской улице», — сообщили жители telegram-каналу Shot. Дым от пожара виден за несколько километров от места происшествия. По предварительным данным, там находится склад по продаже технических и медицинских газовых баллонов. На данный момент нет информации о причинах пожара и пострадавших. На месте происшествия работает несколько расчетов МЧС, сообщил telegram-канал. Обновлено 26 мая в 02:53: Корреспондент URA.RU направил запрос в пресс-службу ГУ МЧС России по Московской области. После получения ответа новость будет дополнена.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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