Гладков назвал число пострадавших после массовой атаки ВСУ на Белгородскую область

Над Белгородом и Белгородским районом система ПВО сбила 29 воздушных целей, движущихся в сторону города. В результате массовой атаки ВСУ пострадало четыре человека, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
«Сбито 29 воздушных целей на подлете к городу... Пострадали четыре мирных жителя. Три человека находятся на лечении в городской больнице № 2 города Белгорода, из них двое мужчин с черепно-мозговой травмой находятся в тяжелом состоянии, у женщины осколочное ранение левой нижней конечности, ее состояние врачи оценивают как средней степени тяжести», — написал Гладков в своем telegram-канале. Еще один пострадавший с осколочным ранением находится в областной клинической больнице.
В результате ударов ВСУ сильно повреждены две квартиры в двух многоквартирных домах, также сгорели две машины. В 46 квартирах десятка домов выбиты окна.
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