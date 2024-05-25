25 мая 2024

Гладков назвал число пострадавших после массовой атаки ВСУ на Белгородскую область

Гладков: от массового обстрела ВСУ Белгородской области пострадали 4 человека
© Служба новостей «URA.RU»
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Вячеслав Гладков отметил, что всем раненным оказывается медицинская помощь
Вячеслав Гладков отметил, что всем раненным оказывается медицинская помощь Фото:
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Над Белгородом и Белгородским районом система ПВО сбила 29 воздушных целей, движущихся в сторону города. В результате массовой атаки ВСУ пострадало четыре человека, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

«Сбито 29 воздушных целей на подлете к городу... Пострадали четыре мирных жителя. Три человека находятся на лечении в городской больнице № 2 города Белгорода, из них двое мужчин с черепно-мозговой травмой находятся в тяжелом состоянии, у женщины осколочное ранение левой нижней конечности, ее состояние врачи оценивают как средней степени тяжести», — написал Гладков в своем telegram-канале. Еще один пострадавший с осколочным ранением находится в областной клинической больнице.

В результате ударов ВСУ сильно повреждены две квартиры в двух многоквартирных домах, также сгорели две машины. В 46 квартирах десятка домов выбиты окна.

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Над Белгородом и Белгородским районом система ПВО сбила 29 воздушных целей, движущихся в сторону города. В результате массовой атаки ВСУ пострадало четыре человека, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. «Сбито 29 воздушных целей на подлете к городу... Пострадали четыре мирных жителя. Три человека находятся на лечении в городской больнице № 2 города Белгорода, из них двое мужчин с черепно-мозговой травмой находятся в тяжелом состоянии, у женщины осколочное ранение левой нижней конечности, ее состояние врачи оценивают как средней степени тяжести», — написал Гладков в своем telegram-канале. Еще один пострадавший с осколочным ранением находится в областной клинической больнице. В результате ударов ВСУ сильно повреждены две квартиры в двух многоквартирных домах, также сгорели две машины. В 46 квартирах десятка домов выбиты окна.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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