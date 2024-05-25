25 мая 2024

Мощный ветер повалил деревья в Екатеринбурге. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
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В начале ночи горожане стали замечать поваленные деревья (архивное фото)
В начале ночи горожане стали замечать поваленные деревья (архивное фото) Фото:

В Екатеринбург в ночь с 25 на 26 мая пришел мощный ветер. По информации МЧС Свердловской области, на протяжении всего дня в регионе ожидаются порывы до 25 метров в секунду. В некоторые города области вместе с ветром пришли густые тучи и дождь.

«В Пионерском микрорайоне (Екатеринбурга — прим. URA.RU) как будто песчаная буря, так что лучше сейчас никуда не выходить. Вот там вообще дома еле видно, очень мощно все сдувает», — рассказал заставший непогоду очевидец telegram-каналу «Инцидент Екатеринбург». В начале ночи в городе также прошел небольшой дождь.

Екатеринбургский урбанист Дмитрий Москвин также заметил сильный ветер еще вечером 25 мая. «Будьте аккуратнее. Через город идёт сильный ветер. Прямо на глазах на улице Свердлова [ветер] повалил молодую липу. Жалко», — написал он в telegram-канале «Коренной екатеринбуржец».

Ночью 26 мая региональное МЧС продлило предупреждение о штормовом ветре. По шкале Бофорта при подобной скорости порывов ветра могут гнуться даже большие деревья, а с крыш может сорваться черепица. Спасатели призвали свердловчан быть бдительнее.

Над Екатеринбургом еще вечером нависли густые тучи
Над Екатеринбургом еще вечером нависли густые тучи
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В регионе порывы ветра достигнут 25 метров в секунду
В регионе порывы ветра достигнут 25 метров в секунду
Фото:

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В Екатеринбург в ночь с 25 на 26 мая пришел мощный ветер. По информации МЧС Свердловской области, на протяжении всего дня в регионе ожидаются порывы до 25 метров в секунду. В некоторые города области вместе с ветром пришли густые тучи и дождь. «В Пионерском микрорайоне (Екатеринбурга — прим. URA.RU) как будто песчаная буря, так что лучше сейчас никуда не выходить. Вот там вообще дома еле видно, очень мощно все сдувает», — рассказал заставший непогоду очевидец telegram-каналу «Инцидент Екатеринбург». В начале ночи в городе также прошел небольшой дождь. Екатеринбургский урбанист Дмитрий Москвин также заметил сильный ветер еще вечером 25 мая. «Будьте аккуратнее. Через город идёт сильный ветер. Прямо на глазах на улице Свердлова [ветер] повалил молодую липу. Жалко», — написал он в telegram-канале «Коренной екатеринбуржец». Ночью 26 мая региональное МЧС продлило предупреждение о штормовом ветре. По шкале Бофорта при подобной скорости порывов ветра могут гнуться даже большие деревья, а с крыш может сорваться черепица. Спасатели призвали свердловчан быть бдительнее.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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