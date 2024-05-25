Молодожены рассказали, как праздновали свадьбу под звуки сирены в Белгороде

Молодожены отпраздновали свадьбу под звуки сирен в Белгороде

26 мая 2024 в 04:36 Размер текста - 17 +

ВСУ обстреляли Белгород 26 мая Фото: стрингер © URA.RU новость из сюжета ВСУ обстреливают Белгородскую область Молодожены Алексей и Дарья, у которых походила свадьба в одном из ресторанов Белгорода, рассказали, что слышали звуки серены и видели разрушения от прилетов. Об этом сообщили журналисты. «Услышали сирену, пошли в укрытие, хорошо, что укрытие было здесь рядом. Из укрытия видели, что там прилетело. Звуки были очень громкие. Страшно, конечно, было, но все живы. У нас все хорошо. Праздник нам не испортили все-таки», — рассказала Дарья РИА Новостям. По словам Алексея, перед празднованием сотрудники ресторана провели инструктаж действий при ракетной опасности. Другой очевидец — Александр рассказал РИА Новостям, что видел, как «скорая» увозит пострадавших — мужчину и девушку. Рядом в этот момент плакали две женщины. Очевидцы рассказали, что у них пострадал кто-то близкий. Его увезли врачи. После отбоя сигнала ракетной опасности корреспондент РИА Новости проехалась по городу, чтобы посмотреть разрушения. В результате атаки пострадал многоквартирный дом на улице Есенина. Вокруг было много взволнованных людей. Оказалось, что в этом же доме находится ресторан. В нем праздновали свадьбу молодожены Алексей и Дарья, которые услышали сигнал ракетной опасности, когда вышли на крыльцо подышать свежим воздухом. Белгород в очередной раз был обстрелян со стороны ВСУ. По слова губернатора области Вячеслава Гладкова, над Белгородом и Белгородским районом система ПВО сбила 29 воздушных целей, движущихся в сторону города. В результате массовой атаки пострадало четыре человека. Кроме того, удары сильно повредили две квартиры в двух многоквартирных домах, также сгорели две машины. В 46 квартирах у десятка домов выбиты окна. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Молодожены Алексей и Дарья, у которых походила свадьба в одном из ресторанов Белгорода, рассказали, что слышали звуки серены и видели разрушения от прилетов. Об этом сообщили журналисты. «Услышали сирену, пошли в укрытие, хорошо, что укрытие было здесь рядом. Из укрытия видели, что там прилетело. Звуки были очень громкие. Страшно, конечно, было, но все живы. У нас все хорошо. Праздник нам не испортили все-таки», — рассказала Дарья РИА Новостям. По словам Алексея, перед празднованием сотрудники ресторана провели инструктаж действий при ракетной опасности. Другой очевидец — Александр рассказал РИА Новостям, что видел, как «скорая» увозит пострадавших — мужчину и девушку. Рядом в этот момент плакали две женщины. Очевидцы рассказали, что у них пострадал кто-то близкий. Его увезли врачи. После отбоя сигнала ракетной опасности корреспондент РИА Новости проехалась по городу, чтобы посмотреть разрушения. В результате атаки пострадал многоквартирный дом на улице Есенина. Вокруг было много взволнованных людей. Оказалось, что в этом же доме находится ресторан. В нем праздновали свадьбу молодожены Алексей и Дарья, которые услышали сигнал ракетной опасности, когда вышли на крыльцо подышать свежим воздухом. Белгород в очередной раз был обстрелян со стороны ВСУ. По слова губернатора области Вячеслава Гладкова, над Белгородом и Белгородским районом система ПВО сбила 29 воздушных целей, движущихся в сторону города. В результате массовой атаки пострадало четыре человека. Кроме того, удары сильно повредили две квартиры в двух многоквартирных домах, также сгорели две машины. В 46 квартирах у десятка домов выбиты окна.