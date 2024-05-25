Россиянам рассказали, кому повысят пенсии с 1 июня

В июне повышенную пенсию получат россияне, отметившие 80-летний юбилей

26 мая 2024 в 06:56 Размер текста - 17 +

Пенсии будут увеличены на 100% фиксированной части Фото: Вадим Ахметов © URA.RU С 1 июня повышенную пенсию будут получать люди, которые в мае отметили 80-летний юбилей. Размер доплаты составит 100 процентов фиксированной части пенсии. Об этом сообщают СМИ. «В июне повышенную пенсию выплатят россиянам, которые в мае отметили 80-летний юбилей. Размер доплаты составит 100 процентов фиксированной части пенсии — в 2024 году это 8134 рубля 88 копеек», — пишет «Парламентская газета». Прибавку назначают с даты рождения, но выплачивают только со следующего месяца, и пенсия будет увеличена автоматически. Новость по теме Повышения пособий и пенсий: какие изменения ждут россиян с 1 июня Повысятся пенсии и у пожилых россиян, которые уволились с работы не позднее апреля 2024 года. После увольнения выплаты увеличивают, учитывая пропущенные индексации. При этом надбавка положена только получателям страховой пенсии по старости, и повышение не распространяется на получателей пенсии по инвалидности или по потере кормильца. Инвалидам первой группы после 80 лет выплату тоже не удвоят, так как у них уже есть аналогичная надбавка, уточняет издание. Сообщалось, что в России граждане, у которых не хватает стажа работы для получения пенсии, могут воспользоваться несколькими способами для его увеличения. Например, можно продолжить работать официально, платить обязательные взносы в статусе ИП или заключить договор добровольного страхования с СФР. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

С 1 июня повышенную пенсию будут получать люди, которые в мае отметили 80-летний юбилей. Размер доплаты составит 100 процентов фиксированной части пенсии. Об этом сообщают СМИ. «В июне повышенную пенсию выплатят россиянам, которые в мае отметили 80-летний юбилей. Размер доплаты составит 100 процентов фиксированной части пенсии — в 2024 году это 8134 рубля 88 копеек», — пишет «Парламентская газета». Прибавку назначают с даты рождения, но выплачивают только со следующего месяца, и пенсия будет увеличена автоматически. Повысятся пенсии и у пожилых россиян, которые уволились с работы не позднее апреля 2024 года. После увольнения выплаты увеличивают, учитывая пропущенные индексации. При этом надбавка положена только получателям страховой пенсии по старости, и повышение не распространяется на получателей пенсии по инвалидности или по потере кормильца. Инвалидам первой группы после 80 лет выплату тоже не удвоят, так как у них уже есть аналогичная надбавка, уточняет издание. Сообщалось, что в России граждане, у которых не хватает стажа работы для получения пенсии, могут воспользоваться несколькими способами для его увеличения. Например, можно продолжить работать официально, платить обязательные взносы в статусе ИП или заключить договор добровольного страхования с СФР.