Повышения пособий и пенсий: какие изменения ждут россиян с 1 июня

С 1 июня в России изменится начисление социальных выплат

25 мая 2024 в 08:30 Размер текста - 17 +

Пенсионерам проиндексируют транспортные льготы, а также снизят им стоимость жд-билетов Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU С началом лета россиян ожидают новые изменения, связанные с социальными выплатами. В частности, пенсионеры получат новую льготу, которая позволит им покупать железнодорожные билеты со скидкой. Также некоторым семьям будет проще получать те или иные выплаты, так как при их назначении не будут учитываться определенные доходы. URA.RU рассказывает об основных изменениях в жизни россиян с 1 июня. Билеты на поезд со скидкой для пенсионеров С конца мая вступает в силу новая льгота для пенсионеров. Теперь у них появится возможность приобретать билеты на поезд по маршруту дальнего следования со скидкой в 20%. Юрист Елена Кузнецова подчеркнула важные моменты связанные с новой льготой. «Вернуть купленный по льготной цене билет нельзя. Впрочем, тут есть исключение. Деньги вернут, если поездка не состоялась по уважительной причине. Например, из-за болезни пенсионера», — уточнила специалист. Ее слова передает Life. Она также отметила, что льгота не распространяется на срочные поездки. Кроме того, билеты должны быть приобретены не позднее, чем за пять дней до начала поездки. В рамках обновления социального законодательства, внесены поправки, расширяющие перечень доходов семей, не влияющих на получение социальных выплат. Определение права на пособие для самозанятых родителей теперь будет осуществляться с учетом новых критериев. Получить льготы станет проще Социальный фонд России информирует о новых правилах назначения льгот. Теперь, если основной доход родителя поступает от самозанятости, он сможет претендовать на единое пособие при условии, что его годовой доход не превышает двойной минимальный размер оплаты труда. Это правило не распространяется на самозанятых без трудовых доходов по уважительной причине или если самозанятость не является основным источником заработка. Изменения вступили в силу еще в декабре 2023 года. С июня 2024 года при расчете пособий также не будут учитываться проценты по номинальным счетам, открытым на несовершеннолетних детей под опекой. Исключение из расчета коснется и выплат, предназначенных за звание «Мать-героиня», орден или медаль «Родительская слава». Доходы подростков до 18 лет, заработанные во время обучения, также не будут влиять на право семьи на пособие. Кроме того, с июня следующего года изменится механизм учета алиментов при назначении единого пособия. Повышение выплат россиянам В некоторых регионах проиндексируют стоимость льготного проезда для пенсионеров. То есть, если пенсионер отказался от проездного, то он начнет получать ежемесячную денежную выплату на проезд. на городской автобус — 380 рублей;

на троллейбус — 490 рублей;

на трамвай — 490 рублей;

на трамвай и троллейбус — 620 рублей;

на троллейбус и автобус — 620 рублей;

на трамвай и автобус — 620 рублей;

на трамвай, троллейбус и автобус — 770 рублей. Туризм станет безопаснее С 1 июня безопасность туристических походов по сложным и опасным маршрутам усилится благодаря новому законодательству, которое начнет действовать с начала июня. Теперь для того, чтобы вести туристические группы, проводники должны будут подтвердить свою квалификацию через аттестацию в специализированных спортивных федерациях или организациях, аккредитованных правительством. Нарушение новых правил, в частности организация походов без соответствующего удостоверения, будет считаться незаконной деятельностью. Контроль за исполнением закона возложен на органы местного самоуправления. Кроме того, в обязанности гидов войдет необходимость уведомления МЧС о начале и завершении каждого маршрута, а также регулярное повышение своей квалификации и прохождение переаттестации для подтверждения профессиональных навыков. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

С началом лета россиян ожидают новые изменения, связанные с социальными выплатами. В частности, пенсионеры получат новую льготу, которая позволит им покупать железнодорожные билеты со скидкой. Также некоторым семьям будет проще получать те или иные выплаты, так как при их назначении не будут учитываться определенные доходы. URA.RU рассказывает об основных изменениях в жизни россиян с 1 июня. С конца мая вступает в силу новая льгота для пенсионеров. Теперь у них появится возможность приобретать билеты на поезд по маршруту дальнего следования со скидкой в 20%. Юрист Елена Кузнецова подчеркнула важные моменты связанные с новой льготой. «Вернуть купленный по льготной цене билет нельзя. Впрочем, тут есть исключение. Деньги вернут, если поездка не состоялась по уважительной причине. Например, из-за болезни пенсионера», — уточнила специалист. Ее слова передает Life. Она также отметила, что льгота не распространяется на срочные поездки. Кроме того, билеты должны быть приобретены не позднее, чем за пять дней до начала поездки. В рамках обновления социального законодательства, внесены поправки, расширяющие перечень доходов семей, не влияющих на получение социальных выплат. Определение права на пособие для самозанятых родителей теперь будет осуществляться с учетом новых критериев. Социальный фонд России информирует о новых правилах назначения льгот. Теперь, если основной доход родителя поступает от самозанятости, он сможет претендовать на единое пособие при условии, что его годовой доход не превышает двойной минимальный размер оплаты труда. Это правило не распространяется на самозанятых без трудовых доходов по уважительной причине или если самозанятость не является основным источником заработка. Изменения вступили в силу еще в декабре 2023 года. С июня 2024 года при расчете пособий также не будут учитываться проценты по номинальным счетам, открытым на несовершеннолетних детей под опекой. Исключение из расчета коснется и выплат, предназначенных за звание «Мать-героиня», орден или медаль «Родительская слава». Доходы подростков до 18 лет, заработанные во время обучения, также не будут влиять на право семьи на пособие. Кроме того, с июня следующего года изменится механизм учета алиментов при назначении единого пособия. В некоторых регионах проиндексируют стоимость льготного проезда для пенсионеров. То есть, если пенсионер отказался от проездного, то он начнет получать ежемесячную денежную выплату на проезд. С 1 июня безопасность туристических походов по сложным и опасным маршрутам усилится благодаря новому законодательству, которое начнет действовать с начала июня. Теперь для того, чтобы вести туристические группы, проводники должны будут подтвердить свою квалификацию через аттестацию в специализированных спортивных федерациях или организациях, аккредитованных правительством. Нарушение новых правил, в частности организация походов без соответствующего удостоверения, будет считаться незаконной деятельностью. Контроль за исполнением закона возложен на органы местного самоуправления. Кроме того, в обязанности гидов войдет необходимость уведомления МЧС о начале и завершении каждого маршрута, а также регулярное повышение своей квалификации и прохождение переаттестации для подтверждения профессиональных навыков.