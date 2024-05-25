ВС Польши подняли в небо самолеты после взрывов на Украине

Вооруженные силы Польши подняли в воздух свои самолеты якобы в ответ на усиленную активность России на Украине, включая удары по западным территориям страны. Об этом сообщает оперативное командование ВС страны.
«Сегодня ночью наблюдается интенсивная деятельность дальней авиации Российской Федерации, связанная с ракетными ударами по объектам, расположенным, в том числе, на западной территории Украины… Все необходимые процедуры для обеспечения безопасности воздушного пространства Польши запущены», — сообщает оперативное командование ВС Польши в соцсети Х.
Ранее сообщалось о взрывах на Украине. Под удар, по данным украинских СМИ, попали Хмельницкая, Житомирская, Киевская области.
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