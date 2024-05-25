25 мая 2024

ВС Польши подняли в небо самолеты после взрывов на Украине

© Служба новостей «URA.RU»
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Международный военно-технический форум «Армия-2022». Екатеринбург, милитари, армия, оружие, милитаризация, самолет, z войска
Такое решение польские военные приняли для безопасности воздушного пространства страны Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Вооруженные силы Польши подняли в воздух свои самолеты якобы в ответ на усиленную активность России на Украине, включая удары по западным территориям страны. Об этом сообщает оперативное командование ВС страны.

«Сегодня ночью наблюдается интенсивная деятельность дальней авиации Российской Федерации, связанная с ракетными ударами по объектам, расположенным, в том числе, на западной территории Украины… Все необходимые процедуры для обеспечения безопасности воздушного пространства Польши запущены», — сообщает оперативное командование ВС Польши в соцсети Х.

Ранее сообщалось о взрывах на Украине. Под удар, по данным украинских СМИ, попали Хмельницкая, Житомирская, Киевская области.

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Вооруженные силы Польши подняли в воздух свои самолеты якобы в ответ на усиленную активность России на Украине, включая удары по западным территориям страны. Об этом сообщает оперативное командование ВС страны. «Сегодня ночью наблюдается интенсивная деятельность дальней авиации Российской Федерации, связанная с ракетными ударами по объектам, расположенным, в том числе, на западной территории Украины… Все необходимые процедуры для обеспечения безопасности воздушного пространства Польши запущены», — сообщает оперативное командование ВС Польши в соцсети Х. Ранее сообщалось о взрывах на Украине. Под удар, по данным украинских СМИ, попали Хмельницкая, Житомирская, Киевская области.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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