ВС Польши подняли в небо самолеты после взрывов на Украине

26 мая 2024 в 07:53 Размер текста - 17 +

Такое решение польские военные приняли для безопасности воздушного пространства страны Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Вооруженные силы Польши подняли в воздух свои самолеты якобы в ответ на усиленную активность России на Украине, включая удары по западным территориям страны. Об этом сообщает оперативное командование ВС страны. «Сегодня ночью наблюдается интенсивная деятельность дальней авиации Российской Федерации, связанная с ракетными ударами по объектам, расположенным, в том числе, на западной территории Украины… Все необходимые процедуры для обеспечения безопасности воздушного пространства Польши запущены», — сообщает оперативное командование ВС Польши в соцсети Х. Ранее сообщалось о взрывах на Украине. Под удар, по данным украинских СМИ, попали Хмельницкая, Житомирская, Киевская области. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Вооруженные силы Польши подняли в воздух свои самолеты якобы в ответ на усиленную активность России на Украине, включая удары по западным территориям страны. Об этом сообщает оперативное командование ВС страны. «Сегодня ночью наблюдается интенсивная деятельность дальней авиации Российской Федерации, связанная с ракетными ударами по объектам, расположенным, в том числе, на западной территории Украины… Все необходимые процедуры для обеспечения безопасности воздушного пространства Польши запущены», — сообщает оперативное командование ВС Польши в соцсети Х. Ранее сообщалось о взрывах на Украине. Под удар, по данным украинских СМИ, попали Хмельницкая, Житомирская, Киевская области.