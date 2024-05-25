25 мая 2024

Российского мобилизованного расстреляли в голову в украинском плену, но он выжил

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Сергей Белица смог выжить после ужасающих пыток в украинском плену Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Российский мобилизованный Сергей Белица выжил в украинском плену после того, как ему прострелили голову, а во время следующих пыток — ногу. Об этом рассказал сам Белица.

«Поставили на колени, со мной никто не разговаривал, и мне выстрелили в голову. Расстреляли», — заявил Сергей Белица в разговоре с РИА Новости. Он отметил, что пуля прошла навылет, не задев мозг. После выстрела он смог очнуться и освободиться.

Спустя время его снова нашли украинские военные. Сначала они приняли его за своего. Ему вызвали медиков. Однако во время осмотра у него под курткой нашли российские опознавательные знаки. В этот раз его допрашивал военный с позывным Грузин, который и прострелил ногу Белице.

«Я помню, он мне говорил: «Друг, ты так уже не уйдешь». А я уже его просил: «Застрелите, что издеваться», — вспоминает мобилизованный. Он уточнил, что после выстрела в ногу его откачали, чтобы продолжить пытки.

В итоге Белица попал в больницу в Харькове. Там ему скобами сшили раздробленную челюсть. А к ноге прикрутили кусок металлической трубы. Сделано это было при помощи шурупов.

До того как вернуться в Россию, он побывал в тюрьмах в Харьковской и Сумской областях. Там его кормили подобием супа, однако из-за проблем с челюстью он не мог нормально поесть то, что ему давали. В марте 2023 года он попал в список на обмен. Он был отправлен в больницу в Подольске.

В итоге раздробленная кость срослась, но не до конца. Челюсть удалось срастить, а левое ухо, которым он не слышал после выстрела в голову, уже не восстановится. Белица был мобилизован в 2022 году. В плен он попал в январе 2023 года на авдеевском направлении.

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Российский мобилизованный Сергей Белица выжил в украинском плену после того, как ему прострелили голову, а во время следующих пыток — ногу. Об этом рассказал сам Белица. «Поставили на колени, со мной никто не разговаривал, и мне выстрелили в голову. Расстреляли», — заявил Сергей Белица в разговоре с РИА Новости. Он отметил, что пуля прошла навылет, не задев мозг. После выстрела он смог очнуться и освободиться. Спустя время его снова нашли украинские военные. Сначала они приняли его за своего. Ему вызвали медиков. Однако во время осмотра у него под курткой нашли российские опознавательные знаки. В этот раз его допрашивал военный с позывным Грузин, который и прострелил ногу Белице. «Я помню, он мне говорил: «Друг, ты так уже не уйдешь». А я уже его просил: «Застрелите, что издеваться», — вспоминает мобилизованный. Он уточнил, что после выстрела в ногу его откачали, чтобы продолжить пытки. В итоге Белица попал в больницу в Харькове. Там ему скобами сшили раздробленную челюсть. А к ноге прикрутили кусок металлической трубы. Сделано это было при помощи шурупов. До того как вернуться в Россию, он побывал в тюрьмах в Харьковской и Сумской областях. Там его кормили подобием супа, однако из-за проблем с челюстью он не мог нормально поесть то, что ему давали. В марте 2023 года он попал в список на обмен. Он был отправлен в больницу в Подольске. В итоге раздробленная кость срослась, но не до конца. Челюсть удалось срастить, а левое ухо, которым он не слышал после выстрела в голову, уже не восстановится. Белица был мобилизован в 2022 году. В плен он попал в январе 2023 года на авдеевском направлении.
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