В Челябинске нашли самую высокую квартиру для посуточной аренды

Самый высокий объект на рынке посуточной аренды находится в Челябинске на 22-м этаже. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе платформы «Авито Путешествия», сравнив недвижимость в российских городах-миллионниках.
«Доступный для посуточной аренды самый высокий объект в Челябинске расположен на 22-м этаже. Его стоимость составляет 2900 рублей за сутки проживания», — сообщается в исследовании сервиса.
Сопоставив высотность и стоимость на рынке посуточной аренды квартир в городах-миллиониках, сервис разместил Челябинск на девятом месте рейтинга доступности жилья. На 12-м месте оказался Екатеринбург, где квартиру на 33-м этаже предоставляют за 2400 рублей в день. В топ-3 попали Санкт-Петербург, Ростов-на-Дону и Москва.
Ранее URA.RU сообщало, где в Челябинске располагаются самые дешевые коттеджи для посуточной аренды. Для этого эксперты «Авито» проанализировали квадратуру предлагаемой недвижимости, ее расположение и ценники.
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