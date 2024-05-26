Четыре страны разорвали контакты с Россией по важному вопросу

Контакты между странами «арктической пятерки», куда входят Россия, Дания, Канада, Норвегия, США, внутри которой обсуждались проблемные вопросы, касающиеся континентального шельфа, прерваны. Об этом сообщил директор правового департамента МИД России Максим Мусихин.
«Раньше так называемая „арктическая пятерка“ совместно обсуждала проблемные вопросы, касающиеся континентального шельфа, информировала друг друга о готовящихся шагах», — рассказал Мусихин РИА Новости. Он отметил, что сейчас этот механизм отсутствует, так контакты по арктической тематике прерваны, что произошло не по российской инициативе.
Дипломат также указал, что США и другие западные представители пятерки добровольно лишили себя возможности в доверительном ключе обсуждать серьезные вопросы. По его словам, это «не проблема России».
Ранее газета Business Insider писала, что государственный департамент США активизировал подготовку военных к условиям Арктики, что является частью стратегии противостояния России и Китаю в этом регионе. По данным издания, американская армия разработала новую стратегию для действий в холодном климате.
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