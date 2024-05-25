25 мая 2024

МЧС выпустило новое экстренное предупреждение для свердловчан

МЧС: в Свердловской области 27 мая ожидаются порывы ветра до 17 метров в секунду
© Служба новостей «URA.RU»
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Пешеходам следует держаться подальше от деревьев (архивное фото)
Пешеходам следует держаться подальше от деревьев (архивное фото) Фото:

ГУ МЧС России по Свердловской области предупредило жителей региона об опасной погоде 27 мая — в регионе ожидаются порывы ветра до 17 метров в секунду. Горожан призвали быть бдительными.

«По данным синоптиков, 27 мая на территории Свердловской области ожидаются порывы ветра до 17 метров в секунду. Мы просим граждан быть бдительными и соблюдать меры безопасного поведения», — говорится в официальном telegram-канале ведомства.

Днем и ночью 26 мая в регионе ожидаются порывы до 25 метров в секунду. Спасатели советуют не проводить работы на высоте и открытом воздухе, а пешеходам порекомендовали передвигаться как можно дальше от строек и линий электропередачи.

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ГУ МЧС России по Свердловской области предупредило жителей региона об опасной погоде 27 мая — в регионе ожидаются порывы ветра до 17 метров в секунду. Горожан призвали быть бдительными. «По данным синоптиков, 27 мая на территории Свердловской области ожидаются порывы ветра до 17 метров в секунду. Мы просим граждан быть бдительными и соблюдать меры безопасного поведения», — говорится в официальном telegram-канале ведомства. Днем и ночью 26 мая в регионе ожидаются порывы до 25 метров в секунду. Спасатели советуют не проводить работы на высоте и открытом воздухе, а пешеходам порекомендовали передвигаться как можно дальше от строек и линий электропередачи.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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