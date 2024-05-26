Медведев: удар американцев по целям в России приведет к мировой войне

26 мая 2024 в 14:33 Размер текста - 17 +

Дмитрий Медведев напомнил о риске третьей войны из-за удара США Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Если США ударят по России, то начнется третья мировая война. Об этом заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев, отреагировав на заявление главы МИД Польши Радослава Сикорского. «Поражение американцами наших целей означает начало мировой войны, и министр иностранных дел, даже такой страны, как Польша, должен это понимать. Учитывая, что о желании разместить ТЯО в Польше недавно заявил еще и президент Польши Анджей Дуда, Варшава не останется в стороне и наверняка получит свою долю радиоактивного пепла», — написал Дмитрий Медведев на своей странице в X. До этого Сикорский заявил, что США атакуют российские позиции в зоне спецоперации, если Москва применит ядерное оружие, сославшись на слова американской стороны. Медведев назвал это чушью, потому что американцы, по его словам, более осторожны, чем поляки. При этом удар США по российским позициям Сикорский назвал реальной угрозой. Однако президент России Владимир Путин неоднократно говорил, что в ядерной войне не будет победителей, поэтому ее нет смысла проводить. При этом Сикорский уверен, что Россия «не слишком себя сдерживает», хоть и не использует ядерное оружие. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Если США ударят по России, то начнется третья мировая война. Об этом заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев, отреагировав на заявление главы МИД Польши Радослава Сикорского. «Поражение американцами наших целей означает начало мировой войны, и министр иностранных дел, даже такой страны, как Польша, должен это понимать. Учитывая, что о желании разместить ТЯО в Польше недавно заявил еще и президент Польши Анджей Дуда, Варшава не останется в стороне и наверняка получит свою долю радиоактивного пепла», — написал Дмитрий Медведев на своей странице в X. До этого Сикорский заявил, что США атакуют российские позиции в зоне спецоперации, если Москва применит ядерное оружие, сославшись на слова американской стороны. Медведев назвал это чушью, потому что американцы, по его словам, более осторожны, чем поляки. При этом удар США по российским позициям Сикорский назвал реальной угрозой. Однако президент России Владимир Путин неоднократно говорил, что в ядерной войне не будет победителей, поэтому ее нет смысла проводить. При этом Сикорский уверен, что Россия «не слишком себя сдерживает», хоть и не использует ядерное оружие.