Польша заявила об ответе США при применении ядерного оружия на Украине

Сикорский: США ударят по позициям на Украине при применении ядерного оружия

Использование ядерного оружия одной из стран запустит цепную реакцию, считает Радослав Сикорский Фото: Официальный сайт Министерства обороны РФ

После начала СВО на Украине США пригрозили Москве нанести удар по позициям ВС РФ в случае применения ею ядерного оружия. Об этом рассказал глава МИД Польши Радослав Сикорский.

«Американцы сказали русским, что если вы взорвете ядерное оружие, даже если оно никого не убьет, мы поразим все ваши цели [позиции] на Украине обычным оружием», — рассказал Сикорский. Его слова приводит британское издание The Guardian. Он добавил, что если одна из сторон конфликта применит ядерное оружие, то это станет прецедентом для дальнейшего его использования другими странами, такими как Япония и Южная Корея.

В марте 2024 года пресс-секретарь российского президента Владимира Путина Дмитрий Песков рассказал, что ядерная война является «прощальным средством» на случай угрозы существованию России. Однако Путин исключил необходимость применять тактическое ядерное оружие в зоне СВО. По его словам, подобной необходимости никогда не было.