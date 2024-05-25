Полпред Якушев вручил многодетной тюменской семье орден «Родительская слава». Фото

26 мая 2024 в 14:50 Размер текста - 17 +

Якушев вручил орден «Родительская слава» тюменской семье с восьмью детьми Фото: Денис Моргунов © URA.RU Полномочный представитель президента РФ в УрФО Владимир Якушев вручил многодетной тюменской семье Якуниных орден «Родительская слава». Информация об этом появилась на официальном сайте полпреда. «Когда ребенок растет среди братьев и сестер, он с раннего детства учится помогать близким. … Он учится быть частью семьи. Отдавать частичку себя ради общего блага. И получать в ответ самую искреннюю, бескорыстную любовь и надежную поддержку в любой ситуации», — сказал Якушев во время награждения. Андрей и Наталья Якунины воспитывают восемь детей. Самому старшему из них 23 года, он учится на врача-педиатра и является волонтером, а самому младшему — четыре года. Сама Наталья работает врачом в тюменском областном наркологическом диспансере. Андрей — директор АНО «Центр развития социальных проектов Тюменской области «Милосердие». Ранее президент России Владимир Путин подписал указ, в котором награждалась еще одна тюменская семья. Тогда орден «Родительская слава» получили Михаил и Елена Колосковы. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Полномочный представитель президента РФ в УрФО Владимир Якушев вручил многодетной тюменской семье Якуниных орден «Родительская слава». Информация об этом появилась на официальном сайте полпреда. «Когда ребенок растет среди братьев и сестер, он с раннего детства учится помогать близким. … Он учится быть частью семьи. Отдавать частичку себя ради общего блага. И получать в ответ самую искреннюю, бескорыстную любовь и надежную поддержку в любой ситуации», — сказал Якушев во время награждения. Андрей и Наталья Якунины воспитывают восемь детей. Самому старшему из них 23 года, он учится на врача-педиатра и является волонтером, а самому младшему — четыре года. Сама Наталья работает врачом в тюменском областном наркологическом диспансере. Андрей — директор АНО «Центр развития социальных проектов Тюменской области «Милосердие». Ранее президент России Владимир Путин подписал указ, в котором награждалась еще одна тюменская семья. Тогда орден «Родительская слава» получили Михаил и Елена Колосковы.