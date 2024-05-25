25 мая 2024
24 мая 2024

Полпред Якушев вручил многодетной тюменской семье орден «Родительская слава». Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Якушев. Тюмень , якушев владимир
Якушев вручил орден «Родительская слава» тюменской семье с восьмью детьми Фото:

Полномочный представитель президента РФ в УрФО Владимир Якушев вручил многодетной тюменской семье Якуниных орден «Родительская слава». Информация об этом появилась на официальном сайте полпреда.

«Когда ребенок растет среди братьев и сестер, он с раннего детства учится помогать близким. … Он учится быть частью семьи. Отдавать частичку себя ради общего блага. И получать в ответ самую искреннюю, бескорыстную любовь и надежную поддержку в любой ситуации», — сказал Якушев во время награждения.

Андрей и Наталья Якунины воспитывают восемь детей. Самому старшему из них 23 года, он учится на врача-педиатра и является волонтером, а самому младшему — четыре года. Сама Наталья работает врачом в тюменском областном наркологическом диспансере. Андрей — директор АНО «Центр развития социальных проектов Тюменской области «Милосердие».

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ, в котором награждалась еще одна тюменская семья. Тогда орден «Родительская слава» получили Михаил и Елена Колосковы.

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Полномочный представитель президента РФ в УрФО Владимир Якушев вручил многодетной тюменской семье Якуниных орден «Родительская слава». Информация об этом появилась на официальном сайте полпреда. «Когда ребенок растет среди братьев и сестер, он с раннего детства учится помогать близким. … Он учится быть частью семьи. Отдавать частичку себя ради общего блага. И получать в ответ самую искреннюю, бескорыстную любовь и надежную поддержку в любой ситуации», — сказал Якушев во время награждения. Андрей и Наталья Якунины воспитывают восемь детей. Самому старшему из них 23 года, он учится на врача-педиатра и является волонтером, а самому младшему — четыре года. Сама Наталья работает врачом в тюменском областном наркологическом диспансере. Андрей — директор АНО «Центр развития социальных проектов Тюменской области «Милосердие». Ранее президент России Владимир Путин подписал указ, в котором награждалась еще одна тюменская семья. Тогда орден «Родительская слава» получили Михаил и Елена Колосковы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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