ВС РФ взяли село для обеспечения обхода украинских вооруженных сил

ВС РФ освободили село Берестовое в Харьковской области
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ВС РФ установили контроль над Берестовым в Харьковской области Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Российские войска освободили населенный пункт Берестовое в Харьковской области. Об этом рассказали в Минобороны РФ.

«ВС РФ освободили населенный пункт Берестовое», — передает сообщение Минобороны телеканал «Звезда». Там добавили, что данный населенный пункт находится в Харьковской области.

Освобождение Берестового позволит обойти позиции ВСУ у Стельмаховки, передает Pravda.Ru. Российская армия также 25 мая освободила Ивановку в Харьковской области, ВСУ продолжают безуспешные контратаки.

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Российские войска освободили населенный пункт Берестовое в Харьковской области. Об этом рассказали в Минобороны РФ. «ВС РФ освободили населенный пункт Берестовое», — передает сообщение Минобороны телеканал «Звезда». Там добавили, что данный населенный пункт находится в Харьковской области. Освобождение Берестового позволит обойти позиции ВСУ у Стельмаховки, передает Pravda.Ru. Российская армия также 25 мая освободила Ивановку в Харьковской области, ВСУ продолжают безуспешные контратаки.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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