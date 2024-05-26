ВС РФ взяли село для обеспечения обхода украинских вооруженных сил

ВС РФ установили контроль над Берестовым в Харьковской области
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Российские войска освободили населенный пункт Берестовое в Харьковской области. Об этом рассказали в Минобороны РФ.
«ВС РФ освободили населенный пункт Берестовое», — передает сообщение Минобороны телеканал «Звезда». Там добавили, что данный населенный пункт находится в Харьковской области.
Освобождение Берестового позволит
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