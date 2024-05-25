25 мая 2024
24 мая 2024

Концерт шансонье Жеки пошел не по плану

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Рок-группа «Воланд». Курган , гитара, рок концерт, музыкальная группа, рок, рок группа
Курганский артист рассказал о курьезном случае на концерте (архивное фото) Фото:

Курганский певец Евгений Григорьев, известный как Жека, упал прямо на сцене во время концерта в Ессентуках. Об этом исполнитель в стиле шансон рассказал в своем telegram-канале.

«На концерте в Ессентуках техники забыли зафиксировать шнуры на сцене. Поскользнувшись, я совершил жесткое падение», — сообщил подписчикам Григорьев.

Ранее Григорьев рассказал, как оказался в больнице. Он успокоил поклонников сообщив, что с ним все хорошо.

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Курганский певец Евгений Григорьев, известный как Жека, упал прямо на сцене во время концерта в Ессентуках. Об этом исполнитель в стиле шансон рассказал в своем telegram-канале. «На концерте в Ессентуках техники забыли зафиксировать шнуры на сцене. Поскользнувшись, я совершил жесткое падение», — сообщил подписчикам Григорьев. Ранее Григорьев рассказал, как оказался в больнице. Он успокоил поклонников сообщив, что с ним все хорошо.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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