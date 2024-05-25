Развлечения Знаменитости Концерт шансонье Жеки пошел не по плану 26 мая 2024 в 16:18 Размер текста - 17 + Курганский артист рассказал о курьезном случае на концерте (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Курганский певец Евгений Григорьев, известный как Жека, упал прямо на сцене во время концерта в Ессентуках. Об этом исполнитель в стиле шансон рассказал в своем telegram-канале. «На концерте в Ессентуках техники забыли зафиксировать шнуры на сцене. Поскользнувшись, я совершил жесткое падение», — сообщил подписчикам Григорьев. Ранее Григорьев рассказал, как оказался в больнице. Он успокоил поклонников сообщив, что с ним все хорошо. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Курганский певец Евгений Григорьев, известный как Жека, упал прямо на сцене во время концерта в Ессентуках. Об этом исполнитель в стиле шансон рассказал в своем telegram-канале. «На концерте в Ессентуках техники забыли зафиксировать шнуры на сцене. Поскользнувшись, я совершил жесткое падение», — сообщил подписчикам Григорьев. Ранее Григорьев рассказал, как оказался в больнице. Он успокоил поклонников сообщив, что с ним все хорошо. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям