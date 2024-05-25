Концерт шансонье Жеки пошел не по плану

Курганский артист рассказал о курьезном случае на концерте (архивное фото)
Курганский певец Евгений Григорьев, известный как Жека, упал прямо на сцене во время концерта в Ессентуках. Об этом исполнитель в стиле шансон рассказал в своем telegram-канале.
«На концерте в Ессентуках техники забыли зафиксировать шнуры на сцене. Поскользнувшись, я совершил жесткое падение», — сообщил подписчикам Григорьев.
Ранее Григорьев рассказал, как оказался в больнице. Он успокоил поклонников сообщив, что с ним все хорошо.
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