Грузия собирается вернуть в свой состав Абхазию и Южную Осетию
Грузия планирует вернуть в свой состав Абхазию и Южную Осетию и стать членом Евросоюза к 2030 году. Об этом сообщил премьер-министр страны Ираклий Кобахидзе.
«Наша грузинская мечта в том, чтобы жить в объединенной и сильной Грузии к 2030 году вместе с нашими абхазскими и осетинскими братьями и сестрами», — написал Кобахидзе на своей странице в X (бывший Twitter). Он добавил, что в таком составе Грузия должна стать членом ЕС в 2030 году.
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