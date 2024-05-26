Грузия собирается вернуть в свой состав Абхазию и Южную Осетию

26 мая 2024 в 16:26 Размер текста - 17 +

Грузия собирается вернуть в свой состав Абхазию и Южную Осетию Фото: Анна Майорова © URA.RU Грузия планирует вернуть в свой состав Абхазию и Южную Осетию и стать членом Евросоюза к 2030 году. Об этом сообщил премьер-министр страны Ираклий Кобахидзе. «Наша грузинская мечта в том, чтобы жить в объединенной и сильной Грузии к 2030 году вместе с нашими абхазскими и осетинскими братьями и сестрами», — написал Кобахидзе на своей странице в X (бывший Twitter). Он добавил, что в таком составе Грузия должна стать членом ЕС в 2030 году. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Грузия планирует вернуть в свой состав Абхазию и Южную Осетию и стать членом Евросоюза к 2030 году. Об этом сообщил премьер-министр страны Ираклий Кобахидзе. «Наша грузинская мечта в том, чтобы жить в объединенной и сильной Грузии к 2030 году вместе с нашими абхазскими и осетинскими братьями и сестрами», — написал Кобахидзе на своей странице в X (бывший Twitter). Он добавил, что в таком составе Грузия должна стать членом ЕС в 2030 году.