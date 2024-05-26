Грузия собирается вернуть в свой состав Абхазию и Южную Осетию

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Новое меню грузинского ресторана "Гуливани". Екатеринбург, интерьер, ресторан гуливани, флаг грузии
Грузия собирается вернуть в свой состав Абхазию и Южную Осетию Фото:

Грузия планирует вернуть в свой состав Абхазию и Южную Осетию и стать членом Евросоюза к 2030 году. Об этом сообщил премьер-министр страны Ираклий Кобахидзе.

«Наша грузинская мечта в том, чтобы жить в объединенной и сильной Грузии к 2030 году вместе с нашими абхазскими и осетинскими братьями и сестрами», — написал Кобахидзе на своей странице в X (бывший Twitter). Он добавил, что в таком составе Грузия должна стать членом ЕС в 2030 году.

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Грузия планирует вернуть в свой состав Абхазию и Южную Осетию и стать членом Евросоюза к 2030 году. Об этом сообщил премьер-министр страны Ираклий Кобахидзе. «Наша грузинская мечта в том, чтобы жить в объединенной и сильной Грузии к 2030 году вместе с нашими абхазскими и осетинскими братьями и сестрами», — написал Кобахидзе на своей странице в X (бывший Twitter). Он добавил, что в таком составе Грузия должна стать членом ЕС в 2030 году.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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